Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mun flytja stefnuræðu sína fyrir komandi þingvetur á Alþingi í kvöld. Sömuleiðis verður þingmálaskráin birt.
Ræðan verður flutt klukkan 19:40 í kvöld og tekur síðan umræða við.
Alþingi var formlega sett í gær og hefst það ævinlega á stefnuræðu forsætisráðherra og umræðum um hana. Kristrún mun hafa tólf mínútur til framsögu og á eftir henni taka formenn þingflokkanna við og hafa þeir sex mínútur í fyrri umferð.
Guðrún Hafsteinsdóttir kemur á eftir Kristrúnu fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, þar á eftir kemur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fyrir Viðreisn og svo Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir Miðflokkinn. Inga Sæland kemur þar á eftir fyrir hönd Flokks fólksins og Stefán Vagn Stefánsson fyrir Framsóknarflokkinn þar sem Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknar, er ekki þingmaður.
Guðmundur Ingi Kristinsson, sem sagði sig úr Flokki fólksins fyrr á árinu, lýkur fyrri umræðu sem þingmaður utan flokka. Hann fær samt sem áður einungis fimm mínútur.
Í seinni umferð talar Alma Möller fyrir Samfylkinguna, Jens Garðar Helgason fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Daði Már Kristófersson fyrir Viðreisn, Bergþór Ólason fyrir Miðflokkinn, Ragnar Þór Ingólfsson fyrir Flokk fólksins og loks Þórarinn Ingi Pétursson fyrir Framsóknarflokkinn. Þau fá öll að halda sex mínútna ræður.
Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu hér á Vísi í kvöld.