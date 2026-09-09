Gunnar Helgason rithöfundur biður Loga Einarsson menningarmálaráðherra afsökunar eftir að hafa farið ófögrum orðum um hann. Ástæðan var niðurskurður Bókasafnssjóðsins um tugi milljóna.
„Í gær skrifaði ég reiðipóst um framgöngu ríkisstjórnarinnar í málefnum Bókasafnssjóðs. Ég sagði hæstvirtum menningarmálaráðherra að hoppa upp í ... Ég sagði forsætis- og utanríkisráðherrum að skammast sín,“ skrifaði Gunnar í Facebook-færslu í gærkvöldi.
Í fyrradag kynnti Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2027. Breytingarnar á Bókasafnssjóðnum féllu ekki í kramið hjá Gunnari en til stendur að skera sjóðinn niður úr 224,5 milljónum í 142,3. Þessi niðurskurður komi sér í lagi niður á barnabókahöfundum sem fái jafnt greitt úr sjóðnum á meðan annars staðar fái hann greitt fyrir lengd bókanna. Barnabækur séu almennt styttri.
Hann mætti í Bítið á Bylgjunni í gær til að útskýra sitt mál.
Nú hefur Gunnar hins vegar beðist afsökunar eftir tilkynningu frá menningarráðuneytinu. Í henni segir að Bókasafnssjóður sé vissulega 142,3 milljónir en einnig sé gert ráð fyrir auknum fjármunum upp á 150 milljónir króna til að efla íslenska tungu. Áhersla verði lögð á börn og ungmenni.
„Unnið er að útfærslu þeirra fjármuna, þar á meðal aðgerð sem snýr sérstaklega að höfundum barna- og ungmennabóka,“ segir í tilkynningunni.
„Það má segja að þetta sé friðarpípa frá ríkisstjórninni. Kannski var hún kokkuð upp í flýti í morgun eða þá að hún var í pípunum en átti bara eftir að fá kynninguna. Hvort heldur sem er þá er komin útrétt hendi og ég ætla mér ekki að slá í hana,“ skrifar Gunnar.
„Því vil ég biðjast afsökunar á dónaskapnum í mér. Sérstaklega bið ég Loga afsökunar. Logi Einarsson, afsakið.“
Hann segir að viðbrögð sín hafi verið vegna þess að barnabókahöfundar hafi stöðugt þurft að berjast fyrir umræddum sjóði en einnig fyrir höfundarrétti þeirra og eignarrétti.
Haft er eftir Loga í tilkynningu ráðuneytisins að hluti fjármagnsins verði nýttur í að styrkja Bókasafnssjóðinn og séu sömuleiðis fleiri leiðir til skoðunar til að efla lestraráhuga barna og ungmenna.
„Við stöndum frammi fyrir áskorunum þegar kemur að lestri barna og ungmenna og við þeim er hvorki til ein töfralausn né ein augljós aðgerð. Vanda þarf vel til verka og tryggja að fjármagnið nýtist sem best,“ er haft eftir Loga en í nýbirtum niðurstöðum úr PISA-könnuninni kemur fram að tæplega helmingur íslenskra nemenda nái ekki grunnfærni í lesskilningi.
„Nú er unnið að tillögum um hvernig fjármunum í málaflokknum verði varið með sem árangursríkustum hætti. Tillögurnar verða mótaðar í samráði við hagaðila og kynntar þegar líður á haustið.“