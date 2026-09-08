Erlent

Hand­taka grunaðan spell­virkja í Þýska­landi

Kjartan Kjartansson skrifar
Lögreglumenn á vettvangi þar sem grunaður spellvirkinn var handtekinn við Weiswieler-kolaorkuverið í Norður Rín-Vestfalíu í dag.
Lögreglumenn á vettvangi þar sem grunaður spellvirkinn var handtekinn við Weiswieler-kolaorkuverið í Norður Rín-Vestfalíu í dag. Vísir/Getty

Þýska lögreglan handtók mann í dag sem eru grunaður um hrinu skemmdarverka á raforkukerfi Þýskalands. Sprengiefni er sagt hafa fundist á honum þegar hann var handtekinn nærri orkuveri við Aachen.

Maðurinn er sagður hafa lýst yfir ábyrgð á skemmdarverkum í bréfum sem hann sendi. Þar hafi hann haldið því að hann berðist gegn jarðefnaeldsneyti. Reuters-fréttastofan segir að þýsk yfirvöld telji skemmdarverkin tengast „loftslagsöfgahyggju“.

Auk sprengiefnsins sem maðurinn hélt á þegar lögreglumenn handsömuðu hann nærri Weisweiler-orkuverinu fundust fleiri sprengju í tjaldi í nágrenninu. Weisweiler er kolaorkuver sem brennir brúnkolum.

Sami maður er talinn hafa unnið skemmdir á Jänschwalde og Schwarze Pumpe, tveimur brúnkolaorkuverum í Brandenburg og fleiri orkuinnviðum í Norður Rín-Vestfalíu. Hann er sagður koma frá Ruhr-héraði, helsta þungaiðnaðar- og kolasvæði Þýskalands.

Skemmdarverkin ollu ekki víðtæku rafmagnsleysi en aftengja þurfti orkuverin við dreifikerfi tímabundið vegna þeirra.

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