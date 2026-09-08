Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Kjartan Kjartansson skrifar 8. september 2026 14:53 Lögreglumenn á vettvangi þar sem grunaður spellvirkinn var handtekinn við Weiswieler-kolaorkuverið í Norður Rín-Vestfalíu í dag. Vísir/Getty Þýska lögreglan handtók mann í dag sem eru grunaður um hrinu skemmdarverka á raforkukerfi Þýskalands. Sprengiefni er sagt hafa fundist á honum þegar hann var handtekinn nærri orkuveri við Aachen. Maðurinn er sagður hafa lýst yfir ábyrgð á skemmdarverkum í bréfum sem hann sendi. Þar hafi hann haldið því að hann berðist gegn jarðefnaeldsneyti. Reuters-fréttastofan segir að þýsk yfirvöld telji skemmdarverkin tengast „loftslagsöfgahyggju“. Auk sprengiefnsins sem maðurinn hélt á þegar lögreglumenn handsömuðu hann nærri Weisweiler-orkuverinu fundust fleiri sprengju í tjaldi í nágrenninu. Weisweiler er kolaorkuver sem brennir brúnkolum. Sami maður er talinn hafa unnið skemmdir á Jänschwalde og Schwarze Pumpe, tveimur brúnkolaorkuverum í Brandenburg og fleiri orkuinnviðum í Norður Rín-Vestfalíu. Hann er sagður koma frá Ruhr-héraði, helsta þungaiðnaðar- og kolasvæði Þýskalands. Skemmdarverkin ollu ekki víðtæku rafmagnsleysi en aftengja þurfti orkuverin við dreifikerfi tímabundið vegna þeirra. Þýskaland Rússland Erlend sakamál Jarðefnaeldsneyti Loftslagsmál Mest lesið Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Innlent Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Innlent Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Innlent Bein útsending frá þingsetningu: Rætt við formenn og rýnt í pólitík og tísku Innlent Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Innlent Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Erlent Kynntu þingmálaskrá vetrarins Innlent „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Innlent Fleiri fréttir Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Sjá meira