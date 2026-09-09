Bilið á milli stúlkna og drengja í stærðfræði eykst samkvæmt niðurstöðum PISA-rannsóknarinnar. Árangur stúlkna versnar umtalsvert á milli kannanna en stærðfræðin er það fag þar sem minnstu munar á árangri íslenskra nemenda og nemenda annarra OECD-ríkja.
Þegar árangurinn í PISA er greindur eftir kynjum má sjá að drengir standa stúlkum framar í stærðfræði en stúlkurnar eru með betri árangur í lesskilningi og eru sjónarmun framar í náttúruvísindum.
Meðaltal OECD-ríkja í náttúruvísindum eru 482 stig en íslenskra nemenda 441 stig. Í þeirri grein hafa íslenskar stúlkur lækkað umtalsvert frá því í könnuninni árið 2022. Þá voru íslenskar stúlkur með 454 stig en eru nú með 443. Strákarnir standa hins vegar nánast í stað á milli kannanna.
Í stærðfræðinni standa íslenskir drengir sig betur en stúlkur, líkt og hjá öðrum Norðurlöndum og öðrum OECD-ríkjum. Stærðfræðin er einnig það fag þar sem minnstu munar á meðaltali Íslands annars vegar og meðaltali OECD-ríkja hins vegar.
Staðan er verst í lesskilningi og í skýrslunni kemur fram að mikil breyting hafi orðið á frammistöðu bæði drengja og stúlkna frá árinu 2015.
Nú er meðaltal íslenskra drengja í lesskilningshlutanum 408 stig en stúlkna 439. Báðir hópar standa sig umtalsvert verr en jafnaldrar á Norðurlöndum en aðeins rúmlega helmingur drengja á Íslandi nær grunnfærni í lesskilningi samkvæmt niðurstöðunum.
Þó Ísland standi sig verr en hin Norðurlöndin í lesskilningi var fallið þó hærra hjá þeim öllum í ár. Danir, Norðmenn og Svíar raða sér allir á meðal þeirra átta þjóða þar sem munurinn er mestur á neikvæðan hátt og Finnar eru ekki langt undan.
Þróunin er í takt við það sem gerist annars staðar. Tyrkland er eina landið þar sem marktækur jákvæður munur er á frammistöðu í lesskilningi á milli ára og það aðeins hjá drengjum.
Síðan 2015 hefur hlutfall nemenda meðal beggja kynja sem ná grunnhæfni eða afburðahæfni dregist saman og kynjamunur hefur minnkað. Árið 2015 töldust 84 prósent stúlkna ná grunnhæfni en í ár aðeins 62 prósent. Á sama tíma hefur þeim stúlkum sem teljast með afburðahæfni fækkað úr 9 prósentum og í 3 prósent.
Á öllum Norðurlöndunum er munur á getu í lesskilningi stúlkum í vil og í öllum tilvikum marktækur. Stigamunur kynjanna á Íslandi er 31 stig, í Danmörku 30 stig en meðalstigamunurinn í OECD-ríkjunum er 30 stig.