Innlent

Bein út­sending: Kynna þingmálaskrá vetrarins

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga, Kristrún og Þorgerður halda blaðamannafundinn í Ráðherrabústaðnum.
Inga, Kristrún og Þorgerður halda blaðamannafundinn í Ráðherrabústaðnum. Vísir/Viktor Freyr

Formenn ríkisstjórnarflokkanna kynna þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi. Hægt er að fylgjast með í beinni útsendingu og textalýsingu hér á Vísi.

Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar og forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra, og Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna- og menntamálaráðherra, halda blaðamannafundinn í Ráðherrabústaðnum.

Fundurinn hefst klukkan níu og verður Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður Vísis, á staðnum.

Fjárlagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra var kynnt í gær þar sem gert er ráð fyrir fimm milljarða afgangi. Ráðherrann sagði að um væri að ræða fyrstu hallalausu fjárlögin frá árinu 2018.

Ef vaktin birtist ekki hér fyrir neðan er ráð að endurhlaða síðuna.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi

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