Fjármálaráðherra kynnti í morgun hallalaus fjárlög og hækkanir á ýmsum sköttum og gjöldum eru boðaðar til þess að koma ríkisrekstrinum í plús. Þingmenn stjórnarandstöðu segja áformin hanga á bláþræði.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Rætt verður við framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu í beinni en stór hluti tekjuaukningar ríkisins á að koma frá ferðaþjónustunni.
Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningunum í Saxlandi-Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44 prósent atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því í kosningunum 2021.
Farþegum Icelandair til Íslands fjölgaði um ellefu prósent í ágúst þótt heildarfarþegum félagsins hafi fækkað. Forstjórinn segir það skýrast af meðvitaðri áherslubreytingu sem hafi aukið tekjur félagsins á hvern farþegakílómetra.
Á árunum 2019 til 2025 sluppu 330 dæmdir afbrotamenn við fangelsisvist þar sem dómur þeirra fyrndist á meðan þeir biðu eftir afplánun. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Karls Gauta Hjaltasonar þingmanns Miðflokksins.