Innlent

Lokun á Hellis­heiði og í Hval­fjarðar­göngunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fylgdarakstur verður í boði í gegnum Hvalfjarðargöngin.
Fylgdarakstur verður í boði í gegnum Hvalfjarðargöngin. Vísir/Vilhelm

Lokað verður fyrir umferð um Hellisheiði þriðjudaginn 8. september á meðan unnið verður við malbiksviðgerðir. Hvalfjarðargöngin verða sömuleiðis lokuð aðfaranætur 7., 8. og 9. september.

Lokunin varir á milli klukkan tíu að morgni og til fjögur síðdegis en laga þarf malbikið á Hellisheiði frá Reykjavík til Hveragerðis. Lokað verður í báðar áttir meðan á framkvæmdunum stendur og er ökumönnum bent á að fara hjáleiðina um Þrengslin. 

Hvalfjarðargöngunum verður lokað aðfaranætur 7., 8. og 9. september klukkan 23 til 06:30. Fylgdarakstur verður um göngin meðan á framkvæmdunum stendur. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni en hægt er að fylgjast með nýjustu vendingum af umferðinni á vefsíðu hennar, umferðin.is.

Umferð Hvalfjarðargöng

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