Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. september 2026 11:02 Fylgdarakstur verður í boði í gegnum Hvalfjarðargöngin. Vísir/Vilhelm Lokað verður fyrir umferð um Hellisheiði þriðjudaginn 8. september á meðan unnið verður við malbiksviðgerðir. Hvalfjarðargöngin verða sömuleiðis lokuð aðfaranætur 7., 8. og 9. september. Lokunin varir á milli klukkan tíu að morgni og til fjögur síðdegis en laga þarf malbikið á Hellisheiði frá Reykjavík til Hveragerðis. Lokað verður í báðar áttir meðan á framkvæmdunum stendur og er ökumönnum bent á að fara hjáleiðina um Þrengslin. Hvalfjarðargöngunum verður lokað aðfaranætur 7., 8. og 9. september klukkan 23 til 06:30. Fylgdarakstur verður um göngin meðan á framkvæmdunum stendur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni en hægt er að fylgjast með nýjustu vendingum af umferðinni á vefsíðu hennar, umferðin.is. Umferð Hvalfjarðargöng Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Kílómetragjaldið hækkar Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Innlent Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Erlent Fleiri fréttir Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Sjá meira