Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
KR
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Stjarnan
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
Fram
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þór/KA
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Everton
Manchester Utd
Fótbolti - La Liga
Valencia
Barcelona
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 6. september 2026
13 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
KR
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Stjarnan
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
Fram
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þór/KA
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Everton
Manchester Utd
Fótbolti - La Liga
Valencia
Barcelona
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Haaland sló met Agüero
Enski boltinn
Everton - Man. United | Hörkuslagur í Liverpool
Enski boltinn
Víkingur - Fram | Toppslagur í Víkinni
Íslenski boltinn
Skoraði fimmtán mörk fyrir Guðjón Val
Handbolti
Ofursunnudagur á Sýn Sport
Sport
Rotaðist eftir höfuðhögg og var fluttur á sjúkrahús
Fótbolti
ÍA - KR | Erkifjendurnir mætast
Íslenski boltinn
Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met
Enski boltinn
Falko farinn frá ÍR
Körfubolti
Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior
Fótbolti
Fleiri fréttir
FH - Þór/KA | Kemst FH aftur á toppinn?
Þór - FH | Hafnfirðingarnir fara norður á Akureyri
ÍA - KR | Erkifjendurnir mætast
KA - Breiðablik | KA þarf að spyrna af botninum
Stjarnan - ÍBV | Eyjamenn kíkja í Garðabæinn
Víkingur - Fram | Toppslagur í Víkinni
,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.”
Fred framlengir við Fram til 2028
Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin
Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út
Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum
Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron
Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“
Erfitt verkefni FH og Breiðablik til Póllands
Hver var í flottustu treyjunni?
Tufegdzic bræður til Malmö
Stjarnan spilar aftur í Miðgarði
Frá Keflavík til Noregs
KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn”
Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það”
„Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“
Draumurinn að rætast
Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna
Lögreglan hafði afskipti af Víkingum
Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings
„Það er hrikalegt að sjá þetta“
„Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“
Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“
„Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“
Sjá meira
Mest lesið
Haaland sló met Agüero
Enski boltinn
Everton - Man. United | Hörkuslagur í Liverpool
Enski boltinn
Víkingur - Fram | Toppslagur í Víkinni
Íslenski boltinn
Skoraði fimmtán mörk fyrir Guðjón Val
Handbolti
Ofursunnudagur á Sýn Sport
Sport
Rotaðist eftir höfuðhögg og var fluttur á sjúkrahús
Fótbolti
ÍA - KR | Erkifjendurnir mætast
Íslenski boltinn
Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met
Enski boltinn
Falko farinn frá ÍR
Körfubolti
Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
KR
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Stjarnan
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
Fram
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þór/KA
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Everton
Manchester Utd
Fótbolti - La Liga
Valencia
Barcelona
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar