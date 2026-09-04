Innlent

Fylgdarakstur um Hval­fjarðar­göng að nætur­lagi í næstu viku

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hvalfjarðargöng verða lokuð að næturlagi. 
Hvalfjarðargöng verða lokuð að næturlagi.  Vísir/Vilhelm

Unnið verður við þrif og viðhald í Hvalfjarðargöngum að næturlagi dagana 7., 8. og 9. september, frá klukkan 23:00 til 06:30. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Vegagerðinni.

Götusópar, vatnsbílar og körfubílar verða að störfum í göngunum og eru vegfarendur beðnir um að sýna þeim sérstaka aðgát.

Fylgdarakstur verður um göngin meðan á vinnu stendur. Í tilkynningu eru vegfarendur hvattir til að aka varlega og fylgja leiðbeiningum starfsfólks. Við þrif geti myndast mikil hálka í göngunum og því sé sérstaklega mikilvægt að aka með gát og taka alls ekki fram úr ökutækjum sem stýra fylgdarakstri.

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