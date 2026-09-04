Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Lovísa Arnardóttir skrifar 4. september 2026 10:04 Hvalfjarðargöng verða lokuð að næturlagi. Vísir/Vilhelm Unnið verður við þrif og viðhald í Hvalfjarðargöngum að næturlagi dagana 7., 8. og 9. september, frá klukkan 23:00 til 06:30. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Vegagerðinni. Götusópar, vatnsbílar og körfubílar verða að störfum í göngunum og eru vegfarendur beðnir um að sýna þeim sérstaka aðgát. Fylgdarakstur verður um göngin meðan á vinnu stendur. Í tilkynningu eru vegfarendur hvattir til að aka varlega og fylgja leiðbeiningum starfsfólks. Við þrif geti myndast mikil hálka í göngunum og því sé sérstaklega mikilvægt að aka með gát og taka alls ekki fram úr ökutækjum sem stýra fylgdarakstri. Hvalfjarðargöng Hvalfjarðarsveit Akranes Umferð Vegagerð Tengdar fréttir Lokanir í Hvalfjarðargöngum um hvítasunnu Löng helgi er fram undan á hvítasunnu og er helgin allajafna vinsæl helgi til ferðalaga. Vegagerðin bendir á á vefsíðu sinni á að lokanir verða í Hvalfjarðargöngum um helgina eins og síðustu helgar. 22. maí 2026 08:12 Næturlokunin komi sér afar illa fyrir fjölda íbúa Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri á Akranesi, segir allt of stuttan fyrirvara á sjö vikna næturlokun Hvalfjarðargangnanna. Klukkan 21.30 í kvöld var göngunum lokað vegna viðhalds. Þau verða lokuð til klukkan sex. Næturlokunin stendur til 29. maí. Tilkynnt var um þessa sjö vikna næturlokun þann 2. apríl. 7. apríl 2026 22:47 Mest lesið Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Erlent Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Erlent Óttast að yfir áttatíu hafi farist Erlent Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Innlent Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Innlent Fleiri fréttir Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Sjá meira