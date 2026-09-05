Lífið

Augna­blikið þegar frétta­stofan sjálf varð að frétt

Níels Thibaud Girerd skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason las síðasta sjónvarpsfréttatímann á Sýn, áður Stöð 2.
Kolbeinn Tumi Daðason las síðasta sjónvarpsfréttatímann á Sýn, áður Stöð 2. Níels Thibaud Girerd

Þetta var síðasta kvöld tæplega fjörutíu ára starfsemi sjónvarpsfrétta Sýnar. Frá því að Stöð 2 hóf útsendingar árið 1986 hefur kvöldfréttatíminn verið ein af lykilgáttum okkar inn í íslenskt samfélag — og um leið spegill þess.

Það er kannski engin tilviljun að Stöð 2 og fréttastofan urðu til einmitt árið 1986. Þetta var ár mikilla breytinga, hér heima sem erlendis. Kalda stríðið var komið á lokaskeið sitt og nýr kafli að hefjast í íslenskri fjölmiðlasögu.

Árið hófst þegar geimferjan Challenger fórst 73 sekúndum eftir flugtak þann 28. janúar. Kjarnorkuslysið í Tsjernóbýl skók Evrópu og heimsbyggðina alla 26. apríl. Íslendingar stigu í fyrsta sinn á svið Eurovision í Bergen, 200 ára kaupstaðarafmæli Reykjavíkur var fagnað og Bylgjan, fyrsta einkarekna útvarpsstöð landsins, hóf útsendingar. Hallgrímskirkja var vígð og á heimsmeistaramótinu í Mexíkó skoraði Diego Maradona með „hendi Guðs“ eitt frægasta mark knattspyrnusögunnar gegn Englandi.

Stöð 2 og fréttastofa hennar hófu síðan útsendingar 9. október, aðeins tveimur dögum áður en augu heimsins beindust að Reykjavík. Austrið og Vestrið mættust þegar Ronald Reagan Bandaríkjaforseti og Míkhaíl Gorbatsjov, leiðtogi Sovétríkjanna, hittust í Höfða 11. október.

Síðan þá, í þessi tæpu fjörutíu ár, hefur fréttastofa Stöðvar 2 skráð samtíma- og þroskasögu okkar og fylgt samfélaginu og heiminum í gegnum breytingar og tímamót. Á fréttastofunni birtist tíðarandinn, fólkið, átökin, gleðin, sorgin og hversdagurinn; en fyrst og fremst augnablikin sem urðu að fréttum. Fréttir eru þegar öllu er á botninn hvolft heimild um okkur sjálf.

Á þessari filmu speglast fólkið, átökin, gleðin, sorgin og hversdagurinn í síðustu útsendingu fréttanna mánudagskvöldið 31. ágúst 2026.

Þetta er augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt.

30 mínútur í útsendingu. Mánudagurinn 31. ágúst 2026.Níels Thibaud Girerd

25 mínútur í útsendingu. Um tíu starfsmönnum fréttastofunnar hafði verið sagt upp þann daginn og tilfinningarnar miklar.Níels Thibaud Girerd

20 mínútur í útsendingu. Myndstjórn búin að koma sér fyrir.Níels Thibaud Girerd

19 mínútur í útsendingu. Verið að klippa síðustu fréttirnar.Níels Thibaud Girerd

17 mínútur í útsendingu. Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu Sýnar les sjálfur síðasta kvöldfréttatímann.Níels Thibaud Girerd

15 mínútur í útsendingu. Gestur frá RÚV. Fréttir gera fréttir um fréttir.Níels Thibaud Girerd

14 mínútur í útsendingu. Tími til að klæða sig í jakkann.Níels Thibaud Girerd

14 mínútur í útsendingu. Kvikmyndatökumaður af RÚV safnar myndefni af sögulegu augnabliki.Níels Thibaud Girerd

13 mínútur í útsendingu. Atli Ísleifsson fréttastjóri.Níels Thibaud Girerd

11 mínútur í útsendingu. Míkrafónn tengdur og svonefndu eyra komið fyrir á réttum stað, í eyranu.Níels Thibaud Girerd

11 mínútur í útsendingu. Kristján Már Unnarsson, nýkominn frá Austfjörðum, undirbýr innkomu sína í fréttatímann.Níels Thibaud Girerd

8 mínútur í útsendingu. Telma Tómasson og Kolbeinn Tumi á heimavelli, í fréttasettinu.Níels Thibaud Girerd

5 mínútur í útsendingu. Herdís forstjóri Sýnar og Kristjana framkvæmdastjóri miðla mættar til að fylgjast með.Níels Thibaud Girerd

2 mínútur í útsendingu. Smá aukapúður á lokametrunum.Níels Thibaud Girerd

1 mínúta í útsendingu. Vatnsglasi komið fyrir.Níels Thibaud Girerd
30 sekúndur í útsendingu. Byrjað að telja niður.Níels Thibaud Girerd

5-4-3-2-1. 18.30. Níels Thibaud Girerd

Go. „Gott kvöld.“Níels Thibaud Girerd

RÚV undirbýr beina útsendingu í sínum fréttatíma. Sigríður Dögg formaður Blaðamannafélagsins mætt á svæðið.Níels Thibaud Girerd

18:40. Stutt í tárin. Telma Tómasson horfir á „Augnablik úr sögu kvöldfrétta.“ Rifjað var upp að fréttum Stöðvar 2 hefði í upphafi verið lýst sem ferskum andblæ og að í fyrsta sinn í íslenskri sjónvarpssögu hefðu verið sagðar fréttir á fimmtudögum. Filmuáhaldarinn ályktar að sumir muni það eins og það hafi gerst í gær.Níels Thibaud Girerd

18:45. Örvar Hafþórsson framleiðandi stýrir fréttatímanum. Oddur Ævar í beinni útsendingu vegna bensínhækkunar.Níels Thibaud Girerd

Atli fréttastjóri fylgist grannt með gangi mála.Níels Thibaud Girerd

18:54. „Þetta voru fréttirnar...“Níels Thibaud Girerd

18:56. Ljósin slokkna.Níels Thibaud Girerd
Þulafaðmlag.Níels Thibaud Girerd

„Við segjum ekki bless, við segjum takk.“Níels Thibaud Girerd
Tímamót Kvöldfréttir


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