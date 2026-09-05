Þetta var síðasta kvöld tæplega fjörutíu ára starfsemi sjónvarpsfrétta Sýnar. Frá því að Stöð 2 hóf útsendingar árið 1986 hefur kvöldfréttatíminn verið ein af lykilgáttum okkar inn í íslenskt samfélag — og um leið spegill þess.
Það er kannski engin tilviljun að Stöð 2 og fréttastofan urðu til einmitt árið 1986. Þetta var ár mikilla breytinga, hér heima sem erlendis. Kalda stríðið var komið á lokaskeið sitt og nýr kafli að hefjast í íslenskri fjölmiðlasögu.
Árið hófst þegar geimferjan Challenger fórst 73 sekúndum eftir flugtak þann 28. janúar. Kjarnorkuslysið í Tsjernóbýl skók Evrópu og heimsbyggðina alla 26. apríl. Íslendingar stigu í fyrsta sinn á svið Eurovision í Bergen, 200 ára kaupstaðarafmæli Reykjavíkur var fagnað og Bylgjan, fyrsta einkarekna útvarpsstöð landsins, hóf útsendingar. Hallgrímskirkja var vígð og á heimsmeistaramótinu í Mexíkó skoraði Diego Maradona með „hendi Guðs“ eitt frægasta mark knattspyrnusögunnar gegn Englandi.
Stöð 2 og fréttastofa hennar hófu síðan útsendingar 9. október, aðeins tveimur dögum áður en augu heimsins beindust að Reykjavík. Austrið og Vestrið mættust þegar Ronald Reagan Bandaríkjaforseti og Míkhaíl Gorbatsjov, leiðtogi Sovétríkjanna, hittust í Höfða 11. október.
Síðan þá, í þessi tæpu fjörutíu ár, hefur fréttastofa Stöðvar 2 skráð samtíma- og þroskasögu okkar og fylgt samfélaginu og heiminum í gegnum breytingar og tímamót. Á fréttastofunni birtist tíðarandinn, fólkið, átökin, gleðin, sorgin og hversdagurinn; en fyrst og fremst augnablikin sem urðu að fréttum. Fréttir eru þegar öllu er á botninn hvolft heimild um okkur sjálf.
Á þessari filmu speglast fólkið, átökin, gleðin, sorgin og hversdagurinn í síðustu útsendingu fréttanna mánudagskvöldið 31. ágúst 2026.
Þetta er augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt.