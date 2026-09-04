Innlent

Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Linda Dröfn Gunnarsdóttir er framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins.
Linda Dröfn Gunnarsdóttir er framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Anton Brink

Í gær var haldið opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs en það er sérhannað með þarfir kvenna og barna í huga. Anton Brink ljósmyndari var á staðnum og myndaði nýja athvarfið og gesti opnunarhófsins. 

Nýja athvarfið hefur verið í undirbúningi um árabil og hafa samtökin staðið fyrir fjölda safnana til að byggja það. Framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins segir nýtt húsnæði breyta öllu fyrir starfsemi þess. 

Alls hafi 48 konur og 32 börn dvalið í Kvennaathvarfinu í sumar.Anton Brink

Dæmi eru um að konur þurfi að dvelja hjá í Kvennaathvarfinu mánuðum saman. Algengara er að þær konur sem komi til þeirra með börn þurfi að dvelja lengur.

Sjá nánar: Tíma­mót hjá Kvenna­at­hvarfinu

Konur og börn sem dvelja í Kvennaathvarfinu munu geta flutt inn í nýja húsnæðið í næstu viku.Anton Brink
Anton Brink

Kvennaathvarfið þarf núna að bæta við starfsfólki, bæði til að þróa starfsemina og svo þarf hreinlega fleira starfsfólk í stærra hús.Anton Brink
Halla Tómasdóttir forseti Íslands ávarpaði gesti opnunarhófs nýs KvennaathvarfsAnton Brink

Halla og Linda klæðast hér báðar Skjól-peysunni. Tinna Laufdal hannaði prjónauppskriftina að peysunni í samstarfi við Kvennaathvarfið í tengslum við nýja vitundarherferð þeirra undir yfirskriftinni Rjúfum mynstrið.

Sjá einnig: „Það er prjónabylting í gangi á Ís­landi“

Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra var meðal ræðumanna. Anton Brink
„Við höldum áfram að treysta á samfélagið, helmingurinn af okkar rekstrartekjum kemur frá almenningi og það er þeim að þakka að við getum veitt þá alla þessa aukaþjónustu sem við erum að veita,“ sagði framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins í gær. Anton Brink
Anton Brink
Kvennaathvarfið Ofbeldi gegn börnum Heimilisofbeldi Kynbundið ofbeldi

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Tímamót hjá Kvennaathvarfinu

Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins segir það óraunverulega tilfinningu að í dag sé verið að opna nýtt Kvennaathvarf sem sé sérhannað fyrir þeirra starfsemi. Tólf konur gistu í Kvennaathvarfinu í nótt og tíu börn. 

Þjóðin kom saman og byggði Kvennaathvarf – Takk!

Í Reykjavík og á Akureyri eru rekin tvö heimili sem helst ættu ekki að vera til. Þar ríkir þó einstakur andi. Þar er haldið upp á alla mögulega hátíðisdaga með ilmandi bakstri úr eldhúsinu, búningar dregnir fram bæði á öskudaginn og á hrekkjavöku, og öll tækifæri nýtt til að vekja gleði mitt í erfiðum kringumstæðum.

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