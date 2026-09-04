Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs

Í gær var haldið opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs en það er sérhannað með þarfir kvenna og barna í huga. Anton Brink ljósmyndari var á staðnum og myndaði nýja athvarfið og gesti opnunarhófsins.
Nýja athvarfið hefur verið í undirbúningi um árabil og hafa samtökin staðið fyrir fjölda safnana til að byggja það. Framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins segir nýtt húsnæði breyta öllu fyrir starfsemi þess.
Dæmi eru um að konur þurfi að dvelja hjá í Kvennaathvarfinu mánuðum saman. Algengara er að þær konur sem komi til þeirra með börn þurfi að dvelja lengur.
Sjá nánar: Tímamót hjá Kvennaathvarfinu
Sjá einnig: „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“
Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins segir það óraunverulega tilfinningu að í dag sé verið að opna nýtt Kvennaathvarf sem sé sérhannað fyrir þeirra starfsemi. Tólf konur gistu í Kvennaathvarfinu í nótt og tíu börn.
Í Reykjavík og á Akureyri eru rekin tvö heimili sem helst ættu ekki að vera til. Þar ríkir þó einstakur andi. Þar er haldið upp á alla mögulega hátíðisdaga með ilmandi bakstri úr eldhúsinu, búningar dregnir fram bæði á öskudaginn og á hrekkjavöku, og öll tækifæri nýtt til að vekja gleði mitt í erfiðum kringumstæðum.