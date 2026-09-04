Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. september 2026 10:49 Birkitréð hafði stækkað töluvert á síðustu árum og breitt úr sér út á götu. Núna er hins vegar búið að fella það og fjarlægja allan gróður við stólpana. Fjölmiðlamaðurinn Gísli Marteinn Baldursson syrgir „skemmtilegasta og þrjóskasta tréð í Vesturbænum,“ lítið birkitré sem festi rætur við Hagatorg fyrir meira en átta árum og var fellt nýverið. Hann furðar sig á þeirri ákvörðun borgaryfirvalda að fella tré sem hafi glatt fólk og haft hraðalækkandi áhrif á umferðina. Ekki eru allir sammála honum. „Skemmtilegasta og þrjóskasta tréð í Vesturbænum var þessi birkihrísla sem neitaði að gefast upp og gladdi okkur sem göngum þarna um síðustu tíu árin,“ skrifar Gísli Marteinn í færslu sem hann birti á Instagram í gær. Hundurinn Tinni með birkihríslunni fyrir nokkrum árum en þau eru bæði horfin á braut í dag. „Af einhverjum ástæðum hefur yfirvöldum í Reykjavík allt í einu þótt bráðnauðsynlegt að láta hana hverfa. Hefur ekkert með umferðaröryggi að gera, hún virkaði sem hraðalækkandi aðgerð, ef eitthvað er,“ skrifar hann jafnframt. „Af hverju má borgin ekki vera skemmtileg og skrýtin?“ spyr hann að lokum en með færslunni er tólf myndir af trénu, teknar yfir átta ára tímabil. „Bláa höndin er ekki með græna fingur“ Þó nokkrir skrifa ummæli við færslu Gísla, margir syrgja tréð með honum og aðrir skammast í borgaryfirvöldum. „Bláa höndin er ekki með græna fingur,“ skrifar ljósmyndarinn Jói Kjartans við færsluna og vísar í fræga myndlíkingu Hallgríms Helgasonar um Sjálfstæðisflokkinn og völd hans. Vala Ágústa, kennari og eiginkona Gísla, með trénu. „Allt sem er gaman er bannað,“ skrifar sagnfræðingurinn og skákmaðurinn Gauti Páll Jónsson. „Glatað og því miður týpískt,“ skrifar leikkonan Vigdís Hrefna Pálsdóttir. „Hrein borg, fögur torg,“ skrifar Brynhildur Bolladóttir, fyrrverandi upplýsingafulltrúi Rauða krossins, og bætir við einum grátkalli. „Akkúrat. Burt með allan villtan gróður,“ svarar Gísli henni. Grafíski hönnuðurinn Sveinbjörn Hermann Pálsson veltir því upp hvort það eigi ekki bara að planta nýju tré á sama stað, kannski grenitré eða jafnvel kaktusi. „Sjarminn var einmitt að plantan kom sér fyrir þarna sjálf og neitaði að gefast upp. Fékk enga hjálp!“ svarar Gísli honum. Gísli Marteinn hefur lýst keppninni undanfarin ár með hléum.Vísir/Vilhelm Tréð hafi stefnt börnum í hættu Ekki eru þó allir sammála Gísla um tréð, veru þess við torgið og fagna því jafnvel að það sé á bak og burt. „Ég er hrikalega ánægður að sjá hana hverfa. Hún gerði líf mitt mjög erfitt,“ skrifar tónlistarmaðurinn Gylfi Freeland Sigurðsson. „Þarna er ég ekki sammála Gísli minn. Þetta var að stefna börnum hættu, lágvaxin og að stíga sín fyrstu skref á leiðinni í skólann. Trjágróður á ekki heima við gangbrautir. Átti bara eftir að halda áfram að stækka,“ skrifar hársnyrtirinn Hallveig Sigurðardóttir. Birkitréð hafði breitt töluvert úr sér á síðustu árum. Reykjavík Tré Borgarstjórn Tímamót Mest lesið „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Lífið Hvað veistu um… London? Lífið Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing Lífið Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Bíó og sjónvarp Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Lífið Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Lífið Star Wars Zero Company: Herkænskan klikkar seint Leikjavísir Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Lífið samstarf Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Lífið Fleiri fréttir Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Sjá meira