Lífið

Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Birkitréð hafði stækkað töluvert á síðustu árum og breitt úr sér út á götu. Núna er hins vegar búið að fella það og fjarlægja allan gróður við stólpana.
Birkitréð hafði stækkað töluvert á síðustu árum og breitt úr sér út á götu. Núna er hins vegar búið að fella það og fjarlægja allan gróður við stólpana.

Fjölmiðlamaðurinn Gísli Marteinn Baldursson syrgir „skemmtilegasta og þrjóskasta tréð í Vesturbænum,“ lítið birkitré sem festi rætur við Hagatorg fyrir meira en átta árum og var fellt nýverið. Hann furðar sig á þeirri ákvörðun borgaryfirvalda að fella tré sem hafi glatt fólk og haft hraðalækkandi áhrif á umferðina. Ekki eru allir sammála honum.

„Skemmtilegasta og þrjóskasta tréð í Vesturbænum var þessi birkihrísla sem neitaði að gefast upp og gladdi okkur sem göngum þarna um síðustu tíu árin,“ skrifar Gísli Marteinn í færslu sem hann birti á Instagram í gær.

Hundurinn Tinni með birkihríslunni fyrir nokkrum árum en þau eru bæði horfin á braut í dag.

„Af einhverjum ástæðum hefur yfirvöldum í Reykjavík allt í einu þótt bráðnauðsynlegt að láta hana hverfa. Hefur ekkert með umferðaröryggi að gera, hún virkaði sem hraðalækkandi aðgerð, ef eitthvað er,“ skrifar hann jafnframt.

„Af hverju má borgin ekki vera skemmtileg og skrýtin?“ spyr hann að lokum en með færslunni er tólf myndir af trénu, teknar yfir átta ára tímabil.

„Bláa höndin er ekki með græna fingur“

Þó nokkrir skrifa ummæli við færslu Gísla, margir syrgja tréð með honum og aðrir skammast í borgaryfirvöldum. 

„Bláa höndin er ekki með græna fingur,“ skrifar ljósmyndarinn Jói Kjartans við færsluna og vísar í fræga myndlíkingu Hallgríms Helgasonar um Sjálfstæðisflokkinn og völd hans.

Vala Ágústa, kennari og eiginkona Gísla, með trénu.

„Allt sem er gaman er bannað,“ skrifar sagnfræðingurinn og skákmaðurinn Gauti Páll Jónsson.

„Glatað og því miður týpískt,“ skrifar leikkonan Vigdís Hrefna Pálsdóttir.

„Hrein borg, fögur torg,“ skrifar Brynhildur Bolladóttir, fyrrverandi upplýsingafulltrúi Rauða krossins, og bætir við einum grátkalli. „Akkúrat. Burt með allan villtan gróður,“ svarar Gísli henni.

Grafíski hönnuðurinn Sveinbjörn Hermann Pálsson veltir því upp hvort það eigi ekki bara að planta nýju tré á sama stað, kannski grenitré eða jafnvel kaktusi.

„Sjarminn var einmitt að plantan kom sér fyrir þarna sjálf og neitaði að gefast upp. Fékk enga hjálp!“ svarar Gísli honum.

Gísli Marteinn hefur lýst keppninni undanfarin ár með hléum.Vísir/Vilhelm

Tréð hafi stefnt börnum í hættu

Ekki eru þó allir sammála Gísla um tréð, veru þess við torgið og fagna því jafnvel að það sé á bak og burt.

„Ég er hrikalega ánægður að sjá hana hverfa. Hún gerði líf mitt mjög erfitt,“ skrifar tónlistarmaðurinn Gylfi Freeland Sigurðsson.

„Þarna er ég ekki sammála Gísli minn. Þetta var að stefna börnum hættu, lágvaxin og að stíga sín fyrstu skref á leiðinni í skólann. Trjágróður á ekki heima við gangbrautir. Átti bara eftir að halda áfram að stækka,“ skrifar hársnyrtirinn Hallveig Sigurðardóttir.

Birkitréð hafði breitt töluvert úr sér á síðustu árum.
Reykjavík Tré Borgarstjórn Tímamót


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