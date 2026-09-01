Stjórnendur allra frístundaheimila og félagsmiðstöðva Reykjavíkurborgar komu saman og lögðu blóm og kerti við Ráðhúsið í morgun til þess að minnast frístundamiðstöðvanna.
Valgeir Þór Jakobsson, varaformaður fagdeildar Frítímans, segir í samtali við Vísi að tilgangur samstöðufundarins hafi verið að ræða aðgerðir borgarinnar, sem fela í sér lokun og niðurfellingu allra frístundamiðstöðva í borginni.
„Nú eru þessar frístundamiðstöðvar ekki til sem heild og því fara frístundaheimili í rauninni miðlægt beint undir Reykjavíkurborg og verða mikið eyland og missa allan faglegan bakstuðning. Við vorum í raun og veru að koma saman bæði til þess að vekja athygli á hvaða áhrif þetta hefur beint á grunnþjónustuna og til þess að svara borgarstjórnarmeirihlutanum, af því það er þeirra sýndarpólitík að fela niðurskurðinn á bak við aukna þjónustu, sem enginn fagmaður á gólfinu telur rétt.“
Þá hafi stjórnendurnir kallað eftir því að fá sæti við borðið og samtali við borgaryfirvöld um áframhaldið.
„Það eru ótrúlega margir hlutir sem liggja í lausu lofti fyrir okkar starfsvettvang og okkar fagsvið eftir þessar breytingar, sem enginn hefur gert grein fyrir ennþá.“
Þá segir hann að mikil samstaða hafi verið meðal þeirra rúmlega 150 sem mættu á fundinn.
„Í rauninni er fólk bara svekkt og reitt út í borgarstjórnina fyrir skilningsleysi og lítillækkun á okkar starfsstétt. Með þessari ákvörðun er verið að þurrka út frístundamódel sem er búið að vera í 25 ár í uppbyggingu og faglegri þróun. Og því var breytt með einu pennastriki eftir tveggja mánaða undirbúning skipulagsbreytinganefndar. Og við erum í rauninni að tala fyrir því að það var aldrei rætt við fagfólkið við undirbúning þessarar ákvörðunar.
Deildarstjóri sem sagt var upp eftir tæplega tuttugu ára starf hjá Reykjavíkurborg óttast að verkefni hennar verði færð yfir á starfsfólk sem þegar sé störfum hlaðið. Forstöðumaður frístundaheimilis segir þjónustuna geta versnað verði það raunin.
Aðstoðarforstöðukona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuriti Reykjavíkurborgar sem leiddu til tæplega níutíu uppsagna. Hún spyr hvort það sé í lagi að betra Excel-skjal sé á kostnað barnanna.