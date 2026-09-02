Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter

HBO hefur birt aðra stiklu fyrir fyrstu þáttaröðina um ævintýri galdradrengsins Harry Potter og félaga í Hogwarts. Stiklan sýnir meðal annars frá flokkun nýnema, þegar flokkunarhatturinn velur skikkar Harry og aðra á heimavistir skólans síhættulega.
Þá má sjá Potter finna merkilegan spegil, spila Quidditch og ýmislegt annað.
Þetta er önnur stiklan sem birt er fyrir útgáfu þáttanna.
Sjá einnig: Margt að sjá í nýrri stiklu fyrir þættina um Harry Potter
Francesca Gardiner hefur yfirsýn yfir þættina (e. show-runner), Mark Mylod er leikstjóri þeirra og J.K. Rowling yfirframleiðandi þeirra.
Fyrsta þáttaröðin á að fjalla um Viskusteininn, eins og fyrsta bókin gerði og fyrsta kvikmyndin. Þættirnir verða frumsýndir um jólin.