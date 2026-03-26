Bíó og sjónvarp

Margt að sjá í nýrri stiklu fyrir þættina um Harry Potter

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Harry Potter, Hermione Granger, Severus Snape og Albus Dumbledore koma öll við sögu í þáttunum.
Harry Potter, Hermione Granger, Severus Snape og Albus Dumbledore koma öll við sögu í þáttunum.

Fyrsta stiklan fyrir nýju HBO-þættina um galdradrenginn Harry Potter er komin út. Þar má sjá Potter meðal mugga, örlagaríka heimsókn Hagrids, lestarferðina til Hogwarts og þríeykið sameinað. Fyrsta þáttaröðin tekur fyrir fyrstu bókina, Harry Potter og viskusteininn, í átta þáttum.

Þróun þáttanna hófst í janúar 2021, leit að næstu ungu stjörnum seríunnar hófst haustið 2024 þar sem 32 þúsund barnaleikarar sóttu um aðalhlutverkin þrjú og um vorið 2025 var búið að velja þau McLaughlin, Stout, og Stanton í hlutverk Harry, Rons og Hermionear. 

Francesca Gardiner hefur yfirsýn yfir þættina (e. show-runner), Mark Mylod er leikstjóri þeirra og J.K. Rowling yfirframleiðandi þeirra. Tökur fyrstu þáttaraðarinnar fóru fram síðasta sumar í Englandi og verður fyrsta þáttaröðin frumsýnd á HBO Max næstu jól.

Hörðustu Potter-aðdáendurnir hafa beðið eftir þáttaröðinni með töluverðri væntingu og margir forvitnir að sjá hvernig tekst til með nýjum leikurum og lengri frásögn (átta klukkutímum í stað tveggja). Undanfarið hafa birst myndir af persónunum en nú loksins er fyrsta stiklan komin.

Kunnugleg andlit í bland við nýgræðinga

Stiklan hefst þar sem Harry (Dominic McLaughlin) má þola stríðni í skólanum og harðræði heima fyrir þar sem hann býr með mugga-frændfólki sínu. Heyra má frænkuna Petuniu Dursley (Bel Powley) segja: „Þú heldur að þú sért sérstakur? Það er ekkert sérstakt við þig.“

Því næst sést frá heimsókn vinalega risans Hagrid (sem er leikinn af gamanleikaranum Nick Frost sem margir þekkja úr myndum Edgars Wright) í muggaheima þar sem hann segir drengnum frá galdraskólanum Hogwarts og foreldrum hans heitnum. Harry hleypur í átt að brautarpalli 9 og 3/4 áður en Hogwarts-lestin rennur í hlað.

Þá sjást ýmis brot frá Hogwarts-skóla: Harry í quidditch-búningi, kennslustundir í galdrafræðum og þekkt nöfn á borð við Severus Snape (Paapa Essiedu), Minervu McGonagall (Janet McTeer) og Albus Dumbledore (John Lithgow) koma einnig við sögu. Útlit þáttanna virðist munu vera nokkuð áþekkt upprunalegu myndunum nema kannski ívið dekkra hvað myndatöku og lýsingu varðar.

Stiklunni lýkur svo þar sem áhorfendur sjá Harry um borð í Hogwarts-lestinni með Hermione og Ron og sá rauðhærði spyr: „Ertu virkilega Harry Potter?“

Bíó og sjónvarp Bretland Bókmenntir Hollywood

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.