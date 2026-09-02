Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Lovísa Arnardóttir skrifar 2. september 2026 10:35 Mikið viðbragð var við hótelið í nótt vegna brunans. Aðsend og Vísir/Anton Brink og Einar Einn er grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið á Laugarvegi 16 í nótt. Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir hann hafa verið handtekinn um klukkan fimm í nótt en slökkvistarf var í gangi til um klukkan fjögur. „Hann er í haldi lögreglunnar,“ segir Guðmundur og að ekki hafi enn verið hægt að ræða við hann vegna ástands. Hann segir manninn þekktan lögreglu og að það verði rætt við hann þegar hann er í ástandi til. Minniháttar reykeitrun Fram kom í fréttum fyrr í dag að tveir gesta hótelsins hefðu verið fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. Guðmundur Páll segist ekki hafa heyrt frekar af þeim en að hann telji að eitrunin hafi verið minniháttar. Tilkynnt var um eld um klukkan hálf eitt í nótt. Kristófer Oliversson, forstjóri Center Hotels, segir alla gesti hafa fengið inni á öðrum hótelum keðjunnar. Það hafi um 60 gestir verið á hótelinu. Hann segir hótelið verða lokað í einhvern tíma vegna tjóns. Eldurinn hafi verið í kjallaranum en reykur borist um allt húsnæðið. Töluvert tjón er einnig í versluninni Andrá sem er á jarðhæð hússins. Eigendur voru, eins og Kristófer, vaktir í nótt og hafa verið í versluninni í alla nótt að reyna að bjarga verðmætum. Slökkvilið Lögreglumál Ferðaþjónusta Verslun Tengdar fréttir Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir voru vaktar í nótt við það að viðvörunarkerfið í verslun þeirra, Andrá, var farið í gang. Eldur var í kjallara hótels í sama húsnæði og töluverður reykur í versluninni sem er full af nýjum vörum fyrir haustið. Þær segja þetta mikið áfall og tjónið líklega verulegt. 2. september 2026 10:22 Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Bruce Allen Ednie frá Connecticut í Bandaríkunum var gestur á hótel Skjaldbreið í nótt þegar eldur kom upp. Alls voru um 60 gestir á hótelinu þegar kviknaði í um klukkan hálf eitt í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild. Einn var handtekinn stuttu eftir að aðgerðir hófust. Slökkvistarfi lauk um klukkan fjögur í nótt. 2. september 2026 09:55 Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. 2. september 2026 06:10 Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum Innlent „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Innlent Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Erlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Fleiri fréttir Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Viðreisn tapar fylgi Sigríður Þorvaldsdóttir látin Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Minningarstundir vegna andlátanna Þorgerður sinnir starfi sveitarstjóra í eitt ár Andarnefja í andarslitrunum á Djúpavogi Báðar fylkingar eyddu milljónum í samfélagsmiðlaauglýsingar Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Byrjað að leggja Borgarlínu við Nauthólsveg Svekktir og reiðir stjórnendur komu saman við Ráðhúsið Sjá meira