Innlent

Einn grunaður um í­kveikju á Center Hotel Skjald­breið

Lovísa Arnardóttir skrifar
Mikið viðbragð var við hótelið í nótt vegna brunans.
Mikið viðbragð var við hótelið í nótt vegna brunans. Aðsend og Vísir/Anton Brink og Einar

Einn er grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið á Laugarvegi 16 í nótt. Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir hann hafa verið handtekinn um klukkan fimm í nótt en slökkvistarf var í gangi til um klukkan fjögur. 

„Hann er í haldi lögreglunnar,“ segir Guðmundur og að ekki hafi enn verið hægt að ræða við hann vegna ástands.

Hann segir manninn þekktan lögreglu og að það verði rætt við hann þegar hann er í ástandi til.

Minniháttar reykeitrun

Fram kom í fréttum fyrr í dag að tveir gesta hótelsins hefðu verið fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. Guðmundur Páll segist ekki hafa heyrt frekar af þeim en að hann telji að eitrunin hafi verið minniháttar.

Tilkynnt var um eld um klukkan hálf eitt í nótt. Kristófer Oliversson, forstjóri Center Hotels, segir alla gesti hafa fengið inni á öðrum hótelum keðjunnar. Það hafi um 60 gestir verið á hótelinu. Hann segir hótelið verða lokað í einhvern tíma vegna tjóns. Eldurinn hafi verið í kjallaranum en reykur borist um allt húsnæðið.

Töluvert tjón er einnig í versluninni Andrá sem er á jarðhæð hússins. Eigendur voru, eins og Kristófer, vaktir í nótt og hafa verið í versluninni í alla nótt að reyna að bjarga verðmætum.

Slökkvilið Lögreglumál Ferðaþjónusta Verslun

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