Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Lovísa Arnardóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa 2. september 2026 09:55 Bruce Allen Ednie þurfti að flýja hótelherbergið sitt í nótt vegna bruna. Vísir/Einar Bruce Allen Ednie frá Connecticut í Bandaríkunum var gestur á hótel Skjaldbreið í nótt þegar eldur kom upp. Alls voru um 60 gestir á hótelinu þegar kviknaði í um klukkan hálf eitt í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild. Einn var handtekinn stuttu eftir að aðgerðir hófust. Slökkvistarfi lauk um klukkan fjögur í nótt. Ednie hefur starfað í fangelsismálakerfinu í Bandaríkjunum í 38 ár og segir þetta sitt fyrsta ferðalag. „Ég fór að sofa um 21.30 og vaknaði klukkan 00.30 við brunabjölluna,“ segir hann og að hann hafi vaknað við hávart bank og séð að mikið hafi verið um að vera. Hann hafi rokið út og svo fengið herbergi á öðru hóteli en þurft að senda starfsfólk yfir aftur því hann noti kæfisvefnsvél. Hann segir starfsfólk hafa farið að sækja vélin fyrir sig en að hún hafi lyktað eins og reykur þegar hann fékk hana aftur og hann hafi ekki getað notað hana. Fréttamaður Sýnar ræddi við Ednie í morgun fyrir utan hótelið en hann var kominn þangað til að sækja restina af dótinu sínu. Hann sagði það lykta af reyk en væru líklega ekki ónýt. Skemmdir eru á hótelinu vegna reykmengunar. Vísir/Anton Brink Eitt af því sem varð eftir í herberginu voru gervitennurnar hans en hann sagðist líka ætla að sækja þær á herbergið. Kristófer Oliversson, framkvæmdastjóri Center Hotels, greindi frá því fyrr í morgun að allir gestir hótelsins, um 60, hefðu verið fluttir á önnur hótel Center Hotels í nótt. Slökkvilið Lögreglumál Reykjavík Hótel á Íslandi Ferðaþjónusta Bandaríkin Tengdar fréttir Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. 2. september 2026 06:10 Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum Innlent „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Innlent Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Erlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Fleiri fréttir Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Viðreisn tapar fylgi Sigríður Þorvaldsdóttir látin Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Minningarstundir vegna andlátanna Þorgerður sinnir starfi sveitarstjóra í eitt ár Andarnefja í andarslitrunum á Djúpavogi Báðar fylkingar eyddu milljónum í samfélagsmiðlaauglýsingar Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Byrjað að leggja Borgarlínu við Nauthólsveg Svekktir og reiðir stjórnendur komu saman við Ráðhúsið Sjá meira