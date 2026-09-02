Innlent

Flúði hótel­her­bergið vegna brunans og gleymdi tönnunum

Lovísa Arnardóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa
Bruce Allen Ednie þurfti að flýja hótelherbergið sitt í nótt vegna bruna.
Bruce Allen Ednie þurfti að flýja hótelherbergið sitt í nótt vegna bruna. Vísir/Einar

Bruce Allen Ednie frá Connecticut í Bandaríkunum var gestur á hótel Skjaldbreið í nótt þegar eldur kom upp. Alls voru um 60 gestir á hótelinu þegar kviknaði í um klukkan hálf eitt í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild. Einn var handtekinn stuttu eftir að aðgerðir hófust. Slökkvistarfi lauk um klukkan fjögur í nótt.

Ednie hefur starfað í fangelsismálakerfinu í Bandaríkjunum í 38 ár og segir þetta sitt fyrsta ferðalag.

„Ég fór að sofa um 21.30 og vaknaði klukkan 00.30 við brunabjölluna,“ segir hann og að hann hafi vaknað við hávart bank og séð að mikið hafi verið um að vera. Hann hafi rokið út og svo fengið herbergi á öðru hóteli en þurft að senda starfsfólk yfir aftur því hann noti kæfisvefnsvél.

Hann segir starfsfólk hafa farið að sækja vélin fyrir sig en að hún hafi lyktað eins og reykur þegar hann fékk hana aftur og hann hafi ekki getað notað hana. Fréttamaður Sýnar ræddi við Ednie í morgun fyrir utan hótelið en hann var kominn þangað til að sækja restina af dótinu sínu. Hann sagði það lykta af reyk en væru líklega ekki ónýt. 

Skemmdir eru á hótelinu vegna reykmengunar. Vísir/Anton Brink

Eitt af því sem varð eftir í herberginu voru gervitennurnar hans en hann sagðist líka ætla að sækja þær á herbergið. 

Kristófer Oliversson, framkvæmdastjóri Center Hotels, greindi frá því fyrr í morgun að allir gestir hótelsins, um 60, hefðu verið fluttir á önnur hótel Center Hotels í nótt.

Slökkvilið Lögreglumál Reykjavík Hótel á Íslandi Ferðaþjónusta Bandaríkin

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið