Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Boði Logason skrifar 2. september 2026 10:14 Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofu Sýnar, les hér síðasta sjónvarpsfréttatíma Sýnar. Vísir/Anton Brink Tæplega þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta sjónvarpsfréttatíma Sýnar sem sendur var út á mánudagskvöld. Þetta sýna rafrænar ljósvakamælingar Gallup. Það sem af er ári hefur meðaláhorf á sjónvarpsfréttir Sýnar verið um 47 þúsund manns eða 17,4% þjóðarinnar. Á síðasta fréttatímann horfðu rúmlega 88 þúsund manns eða 32.8% þjóðarinnar. Það gerir 88% meira áhorf en að meðaltali. Tekið skal fram að um er að ræða fólk í aldurshópnum 12 til 80 ára. Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofu Sýnar, þakkar áhorfendum fyrir fylgdina síðustu 40 ár. „Við höfum fengið margar kveðjur og fundið fyrir miklum stuðningi eftir síðasta tímann á mánudaginn svo það er mjög gleðilegt að sjá hve margir fylgdust með,“ segir Kolbeinn Tumi. „Eftir sorgina á mánudaginn höfum við átt góð samtöl með starfsfólkinu og ég finn fyrir mikilli orku og spennu í hópnum fyrir framhaldið. Vísir er mest lesni vefmiðill landsins, Bylgjan er vinsælasta útvarpsstöð landsins og samkvæmt nýjustu mælingum bera landsmenn traust til okkar. Við ætlum sannarlega að gera okkar allra besta til að standa undir því trausti.“ Aðspurður um framhaldið segir Kolbeinn Tumi: „Við verðum áfram á vettvangi þar sem hlutirnir gerast, í beinum útsendingum og með lifandi fréttaflutningi. Hér starfar frábært fólk á öllum sviðum og við stefnum á að gera frábæra hluti saman fyrir fólkið í landinu.“ Vísir er í eigu Sýnar. 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