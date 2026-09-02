Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar

Lægð úr suðvestri nálgast landið í dag með vaxandi austanátt og þykknar upp er líður á daginn. Í kvöld verður allhvass eða hvass vindur syðst og líkur á að það verði hviðótt undir Eyjafjöllunum sem aftur geta orðið bílum sem taka á sig mikinn vind skeinuhættar.
Þá hlýnar heldur og eru líkur á næturfrosti næstu daga mjög litlar, að því er segir í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Á morgun, fimmtudag gengur úrkomusvæði norður yfir landið með rigningu í öllum landshlutum.
Eftir hádegi á morgun dregur úr vindi og vætu, þótt líklega muni ekki alls staðar ná að blotna um norðanvert landið. Svo er útlit fyrir minni lægðagang þar á eftir með rólegra veðri.
Austanátt í dag, allhvass syðst undir kvöld, annars mun hægari. Skýjað, en rigning með köflum sunnan- og vestantil. Bætir í úrkomu syðst í kvöld. Hiti 7 til 14 stig, en 4 til 9 stig austanlands. Austan 5-15 á morgun, hvassast með suðurströndinni. Rigning með köflum, mest sunnantil, en austast um kvöldið. Hiti 7 til 13 stig.
Á fimmtudag:
Austan og norðaustan 5-10 m/s, en 10-15 syðst. Skýjað og rigning, einkum sunnantil, en dregur úr úrkomu er líður á daginn. Hiti 7 til 13 stig.Á föstudag:Breytileg átt 3-8 m/s. Rigning norðaustan- og austanlands, en annars skúrir. Hiti 8 til 14 stig, mildast syðst.Á laugardag:Fremur hæg vestlæg eða breytilega átt og sums staðar dálítil rigning, en lengst af bjartviðri sunnantil. Hiti 7 til 13 stig.
Á sunnudag:
Hæg breytileg átt og stöku skúrir á víð og dreif, einkum sunnsntil. Hiti breytist lítið.Á mánudag og þriðjudag:Útlit fyrir norðlæga eða breytrilega átt. Skýjað og svalt fyrir norðan, en annars bjart með köflum og hiti að 14 stigum.