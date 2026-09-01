Forsætisráðherra segist vongóð um að finna ákjósanlega lendingu í ljósi forsendubrests kjarasamninga. Ríkisstjórnin muni funda í Þjóðhagsráði á fimmtudaginn og kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir því að kjarasamningar haldist.
Ríkisstjórnin hafi verið í góðu samtali bæði við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins í sumar, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra aðspurð hvernig ríkisstjórnin ætli að koma til móts við núverandi ástand.
Í ályktun fulltrúa VR og fagfélaga sem samþykkt var á fundi þeirra í gær segir að svo að kjarasamningar geti haldið gildi sínu þurfi að leiðrétta kjarasamningsbundin laun gagnvart verðbólgu. Auk þess þurfi að fjölga frídögum til að koma til móts við þjónustuskerðingar við leik- og grunnskólabörn og tryggja raunverulegt þak á verð- og gjaldskrárhækkanir.
Samninganefndir VR, LÍV og fagfélaganna harma að forsendur kjarasamninga hafi brostið og en lýsa þær eindregnum vilja til þess að finna leiðir svo kjarasamningar geti haldið gildi sínu í ályktuninni.
„Við erum að vinna með ákveðin úrræði, meðal annars sem birtast á þingmálaskrá varðandi vinnumarkaðsaðgerðir og verðtryggingarmál,“ sagði Kristrún.
Ríkisstjórnin stefni á að funda í Þjóðhagsráði á fimmtudaginn og fara yfir stöðu mála og kynna hvað sé í boði til þess að halda samningum í gildi. Aðilar að Þjóðhagsráði eru formenn stjórnarflokkanna ásamt meðal annars forystufólki Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins.
„Við munum funda í þjóðhagsráði núna á fimmtudaginn, þar sem við munum fara aðeins yfir stöðu mála og kynna hvað gæti verið í boði til þess að liðka fyrir að ekki verði sagt upp samningum.“
„Auðvitað vil ég leggja áherslu á það að við getum komið með ákveðin úrræði inn. Það er síðan í höndum stakra stéttarfélaga hvort þau ákveði að rifta þessum samningum eða ekki. En ég ætla að leyfa mér að vera vongóð um að við finnum einhverja ákjósanlega lendingu,“ sagði Kristrún.
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir undarlegt að hún sé ekki partur af samtali stjórnvalda, atvinnurekenda og verkalýðsforystu um viðbrögð við verðbólgu og brostnum forsendum kjarasamninga. Það séu ekki lýðræðisleg vinnubrögð að halda henni utan samtalsins og hún vonist til þess að vera tekin inn í það samtal í vikunni áður en mögulegar aðgerðir verði kynntar.
Eftir verðbólgutíðindi gærdagsins er ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar og heimild til að segja þeim upp virkjast 1. september. Fjármála- og efnahagsráðherra segir stjórnvöld hafa unnið að því síðan í vor, ásamt aðilum vinnumarkaðarins, að reyna að koma í veg fyrir að forsenduákvæðið verði nýtt. Nú sé mjög stutt í að aðgerðir verði kynntar.
Brostnar forsendur kjarasamninga komu hvorki Bjarna Benediktssyni, formanni Samtaka atvinnulífsins, né Höllu Gunnarsdóttur, formanni VR á óvart. Staðan sé alvarleg en telur Bjarni að samningsaðilar þurfi nú að setjast niður og rýna í stöðuna. Halla telur að verði ekkert gert sé það óhjákvæmlegt að segja upp kjarasamningunum.