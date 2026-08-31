Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum

Svo að kjarasamningar geti haldið gildi sínu álykta VR og fagfélög að leiðrétta þurfi kjarasamningsbundin laun gagnvart verðbólgu, fjölga frídögum til að koma til móts við þjónustuskerðingar við leik- og grunnskólabörn og tryggja raunverulegt þak á verð- og gjaldskrárhækkanir.
Fulltrúar VR og fagfélaga funduðu í kvöld um möguleg viðbrögð við forsendubresti kjarasamninga.
Þar var ályktun samþykkt þar sem samninganefndir VR, LÍV og fagfélaganna harma að forsendur kjarasamninga hafi brostið.
Í ályktuninni lýsa samninganefndirnar eindregnum vilja til þess að finna leiðir svo kjarasamningar geti haldið gildi sínu.
„Til að svo megi verða þarf að leiðrétta kjarasamningsbundin laun gagnvart verðbólgu, fjölga frídögum til að koma til móts við þjónustuskerðingar við leik- og grunnskólabörn og tryggja raunverulegt þak á verð- og gjaldskrárhækkanir. Enn fremur þurfa ríki og sveitarfélög að standa við skuldbindingar sínar í húsnæðismálum,“ segir meðal annars í ályktuninni. Samninganefndir fagfélaganna, LÍV og VR skora einnig á atvinnurekendur og stjórnvöld að mæta lausnamiðuð til leiks svo fljótt megi eyða óvissu á vinnumarkaði.
Þá kemur fram að launafólk hafi undirgengist lágar launahækkanir í trausti þess að stór fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og ríki og sveitarfélög stilltu gjaldskrárhækkunum í hóf. Vonir hafi staðið til þess að verðbólga gengi niður og stýrivextir fylgdu í kjölfarið, en ekkert af því hefur raungerst; verðbólga fer hækkandi og stýrivextir hafa verið háir í tæp fjögur ár. Þá er tekið fram að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga og að húsnæðiskostnaður þorra launafólks hafi hækkað gríðarlega á samningstímanum.
„Launafólk situr eftir með reikninginn,“ segir í ályktuninni, þar sem samninganefndirnar lýsa þungum áhyggjum af stöðu barnafjölskyldna. Þrátt fyrir fögur fyrirheit um að gæta að hag þeirra hafi álögur á barnafólk verið auknar og þjónusta við börn skert. „Þetta er jafnframt sá hópur samfélagsins sem ber þyngstar byrðar af háum stýrivöxtum í gegnum húsnæðislán og -leigu.“
Fyrr í kvöld ræddi Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður við Höllu Gunnarsdóttur formann VR og Jakob Tryggvason hjá Rafiðnaðarsambandi Íslands í fréttatímanum í kvöld.
„Við erum reiðubúin í lausnamiðað samtal um að reyna að láta,“ sagði Halla í fréttatímanum. „En það er alveg skýrt af okkar hálfu að það geti ekki haldið án þess að eitthvað haldi til.“
„Nú veðrum við að láta hendur standa fram úr evrum,“ segir Jakob.