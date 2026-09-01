Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar halda til Noregs í næstu viku og verða viðstödd jarðarför Haraldar fimmta Noregskonungs. Haraldur lést á föstudaginn í síðustu viku, 89 ára að aldri.
Haraldur Noregskonungur verður jarðsunginn í dómkirkju Óslóar þann 9. september klukkan eitt að staðartíma. Alþingi verður sett á þann 8. september. Forseti Íslands mun setja þingið venju samkvæmt og heldur Halla til Noregs, ásamt Birni, eftir þingsetningu.
Auk Höllu verða ýmsir þjóðarleiðtogar viðstaddir útförina, meðal annars Frank-Walter Steinmeier forseti Þýskalands, konungshjón Danmerkur og konungshjón Hollands.
Kista konungs verður fyrst flutt úr sal konungshallarinnar yfir í kapellu hallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína.
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Þaðan heldur hún svo í dómkirkju Óslóar þar sem sjálf athöfnin fer fram. Eftir hana verður kistan flutt til kirkjunnar í Akurshúskastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarhvelfingunni.
Hákon áttundi Noregskonungur sór í dag embættiseið á norska Stórþinginu og varð því formlega þjóðarleiðtogi Noregs.