Tvær tilkynningar um hópuppsagnir bárust Vinnumálastofnun í ágúst. Hundrað starfsmenn misstu vinnuna.
Fjórtán starfsmönnum var sgat upp á sviði heilsu- og líkamsræktar í mánuðinum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vefsíðu Vinnumálastofnunar.
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Flestir þeirra sem misstu starfið störfuðu á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, alls 86 starfsmenn. Þar er um að ræða hópuppsögn hjá Reykjavíkurborg þar sem 32 fengu boð um ný eða breytt störf en 54 fengu ekki áframhaldandi starf. 22 stöðugildi voru lögð niður.
Með hópuppsögn er átt við uppsagnir atvinnurekanda á fastráðnum starfsmönnum þar sem fjöldi starfsmanna sem sagt er upp á þrjátíu daga tímabili er að minnsta kosti 10 starfsmenn í fyrirtækjum sem venjulega hafa 21-99 í vinnu, minnst 10% starfsmanna í fyrirtækjum með 100-299 í vinnu eða minnst 30 starfsmenn þar sem venjulega eru 300 eða fleiri.
Ástæða uppsagnarinnar voru skipulagsbreytingar en nýtt skipurit tók gildi í dag.
Uppsagnirnar koma flestar til framkvæmda á tímabilinu september til nóvember 2026.