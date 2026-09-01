Byrjað að leggja Borgarlínu við Nauthólsveg

Framkvæmdir við Borgarlínu eru hafnar við Nauthólsveg og HR. Þar er um að ræða hluta af fyrstu lotu Borgarlínunnar sem felur í sér breytingar á götusniði Nauthólsvegar, Menntavegar og Menntasveigs. Einnig stendur til að breyta gatnamótum og götutengingum en verkinu á að ljúka í júlí 2028.
Ekki stendur til að loka fyrir umferð um svæðið á þessum tíma en notast verður við hjáleiðir fyrir akandi, hjólandi, gangandi og almenningssamgöngur.
Í tilkynningu frá Betri samgöngum segir að verksamningur hafi verið gerður við Gröfu og Grjót og Malbikunarstöðina Höfða, sem hafi átt lægsta tilboðið upp á 2,27 milljarða króna. Samningurinn er undir áætluðum kostnaði við verkið sem var metinn 2,9 milljarðar.
„Með framkvæmdunum við Nauthólsveg styrkjum við tengingu almenningssamgangna milli Fossvogsbrúar og Vatnsmýrarinnar með nýju sérrými. Um leið verða aðstæður fyrir gangandi og hjólandi bættar verulega, en áfram verður ein akrein fyrir bílaumferð í hvora átt. Framkvæmdirnar skapa jafnframt tækifæri fyrir Veitur til að endurnýja lagnir sínar,“ segir Atli Björn Levy, forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu, í tilkynningunni.
Í tilkynningunni kemur einnig fram að breytingarnar feli í sér breikkun þversniðs Nauthólsvegar og að komið verði fyrir sérrými fyrir almenningssamgöngur í miðri götu, aðskilið frá akreinum fyrir almenna umferð sem áfram verður 1+1.
Innifalið í þessu verki er gerð Borgarlínustöðvar við HR, ný aðkoma að HR, ný aðkoma að Landhelgisgæslunni og ljósastýrð gatnamót í stað hringtorgs.