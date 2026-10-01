„Það er sannarlega óþarfi að mygla inni“ Garðaþjónusta Reykjavíkur 1. október 2026 11:00 Hjörleifur Björnsson, skrúðgarðyrkjufræðingur, er einn eigenda Garðaþjónustu Reykjavíkur sem sinnir fjölbreyttum verkefnum á borð við garðslátt, klippingar, gróðursetningu, hellulagnir, pallasmíði og stærri lóðaframkvæmdir. Með yfir tuttugu ára reynslu að baki sinnir Garðaþjónusta Reykjavíkur öllu frá trjáklippingum, garðhreinsun og pallasmíði til endurgerðar lóða og drenframkvæmda. Hjörleifur Björnsson skrúðgarðyrkjufræðingur, einn eigendanna, leggur áherslu á að hugsa um garðinn og fasteignina í heild. Mikilvægasta verkið sé nefnilega ekki alltaf það sem blasir við þegar heim er komið. „Illgresið tekur ekkert frí þótt við gerum það. Garðverkin eiga það til að safnast upp og stundum þarf maður bara hjálp við að koma hlutunum aftur í gott horf. Það þarf ekkert endilega að breyta öllum garðinum,“ segir Hjörleifur. Fyrirtækið byrjaði smátt sem fjölskyldufyrirtæki en sinnir í dag heimilum, húsfélögum, fyrirtækjum og stofnunum. Almenn garðaþjónusta er stór hluti starfseminnar, hvort sem óskað er eftir einni heimsókn eða reglulegu viðhaldi. Meðal annarra verkefna má nefna garðhönnun og ráðgjöf, hellulagnir og lóðaframkvæmdir, pallasmíði og sérsmíði, dren og frárennslislagnir, snjómokstur og hálkuvarnir og inniþjónustu. „Sumir hafa gaman af því að vera með hendurnar í moldinni. Aðrir vilja frekar setjast út með kaffibolla. Garðurinn þarf að henta fólkinu, ekki öfugt. Við byrjum á að hlusta og finna út hvað hentar hverjum og einum.“ Góð umgengni og skýr samskipti skipta ekki síður máli. „Við erum að vinna heima hjá fólki. Það á að vita hvað við ætlum að gera, geta spurt okkur út í hlutina og treyst því að við göngum vel frá eftir okkur.“ Garðurinn og drenið í sömu höndum Hjörleifur segir að drenframkvæmdum hjá fyrirtækinu hafi fjölgað verulega á síðustu tíu árum. Hann tengir það aukinni vitund fólks um vandamálin sem raki og mygla geta valdið.„Fólk er meðvitaðra um þessi mál og vill bregðast við. Drenframkvæmdum fylgir oft töluvert jarðrask og þá þarf líka að koma garðinum aftur í gott horf. Það lá því beinast við að við sérhæfðum okkur í drenframkvæmdum samhliða almennri garðaþjónustu.“Þannig getur sami aðili haldið utan um framkvæmdina alla, frá fyrstu skoðun og jarðvegsvinnu til lagningar og frágangs lóðarinnar. „Það getur verið óþægilegt að horfa upp á allt grafið upp. Fólk vill fá vandamálið leyst og geta svo notið garðsins aftur. Þá er þægilegt að þurfa ekki að leita að nýjum aðila í hvert sinn sem kemur að næsta verkþætti.“ „Það á að vökva garðinn, ekki kjallarann“ Þegar haustrigningarnar koma er ástæða til að huga að fleiru en haustverkunum. Hvert fer vatnið? Drenlagnir leiða jarðvatn frá húsinu og hjálpa til við að halda byggingarhlutum neðanjarðar þurrum. Þótt allt virðist þurrt yfir sumarið geta aðstæður breyst í haustrigningum og vorleysingum. Drenið er því ekki bara garðmál heldur mikilvægur hluti af vörn hússins gegn vatni. „Drenið er kannski ekki það fyrsta sem fólk sýnir gestum eftir framkvæmdir. Það er skemmtilegra að bjóða út á nýja pallinn. En það sem liggur undir honum getur skipt alveg jafn miklu máli. Það á að vökva garðinn, ekki kjallarann.“ Nauðsynlegt er fyrir eigendur eldri húsa að kanna hvort dren sé við húsið og í hvaða ástandi lagnirnar eru. Það er ekki sjálfgefið að dren sé við húsið. Hjörleifur hvetur sérstaklega eigendur eldri húsa til að kanna hvort dren sé við húsið og í hvaða ástandi lagnirnar séu. „Fólk veit gjarnan hvenær var skipt um þak eða glugga. En hvenær var drenið lagt? Hefur það verið endurnýjað? Drenlagnir fóru fyrst að verða almennar við hús upp úr 1975. Í eldri húsum getur spurningin því verið hvort dren sé yfirleitt til staðar. Í dag vitum við vel hversu mikilvægt er að drenið sé í lagi. Það er miklu betra að huga að því tímanlega en að þurfa síðar að bregðast við rakaskemmdum og jafnvel myglu.“ Aldurinn einn segir þó ekki til um ástand lagnanna. „Þess vegna bjóðum við upp á lagnamyndun áður en ráðist er í kostnaðarsamar framkvæmdir. Við viljum skoða aðstæður, ekki dæma lagnir ónýtar út frá ártali. Þegar fólk ætlar að endurgera svæðið við húsið er sérstaklega skynsamlegt að kanna þetta um leið. Enginn vill leggja nýja stétt og þurfa svo að taka hana upp aftur til að laga lagnirnar undir henni.“ Byrjum á orsökinni, ekki gröfunni Rakablettir, málning sem er að flagna af og fúkkalykt gefa tilefni til að kanna málið. Drenið er þó ekki alltaf sökudólgurinn. Vandinn getur líka tengst þakrennum, sprungum eða rakaþéttingu innanhúss.„Fyrsta spurningin er hvaðan vatnið kemur. Það er engum greiði gerður með því að fara í miklar framkvæmdir sem leysa ekki rétta vandamálið. Og það hjálpar lítið að mála yfir rakablettinn ef við þurfum svo að mála hann aftur næsta ár.“ Þegar endurnýja þarf dren þarf að huga að mörgu svo endingin verði sem best, meðal annars réttri dýpt og halla lagna og einangrun sökkuls. Öll lagnavinnan er unnin í samstarfi við löggilta pípulagningameistara í teyminu okkar. „Þetta er vandasamt verk. Við þurfum að vanda jafn vel það sem fer undir yfirborðið og það sem verður ofan á. Við ræðum líka fráganginn strax í upphafi. Hvað þarf að taka upp, hvað getum við varðveitt og hvernig á garðurinn að líta út þegar við erum farin?“ Fagfólk í stórum verkum sem smáum Það þarf þó ekki rakavandamál eða stórframkvæmdir til að leita til Garðaþjónustu Reykjavíkur.„Við erum með faglært fólk í öllum deildum. Í lagnateyminu okkar eru faglærðir pípulagningamenn og við vinnum allt sem viðkemur drenlögnum í nánu samstarfi við pípulagningameistara. Sama á við um garðþjónustuna. Þar skiptir fagþekkingin ekki síður máli. Fólk á að geta treyst því að við kunnum til verka og göngum vel frá, hvort sem verkefnið er stórt eða smátt,“ segir Hjörleifur. Þessa dagana eru hausthreinsun og almenn umhirða ofarlega á verkefnalistanum. Þegar veturinn tekur við býður fyrirtækið einnig upp á snjómokstur og hálkuvarnir. Fólk á að geta treyst því að við kunnum til verka og göngum vel frá, hvort sem verkefnið er stórt eða smátt. „Það er gott að fara yfir garðinn áður en veturinn kemur, hreinsa og ganga frá því sem þarf. Sumt getum við klárað núna og annað er hægt að skipuleggja fyrir vorið. Hvort sem fólk þarf aðstoð við haustverkin eða stærri framkvæmdir er fyrsta skrefið bara að heyra í okkur.“Og þótt sumarið sé búið er engin ástæða til að hætta að njóta garðsins. „Það koma alveg yndislegir dagar á haustin. Maður þarf kannski bara að fara í hlýrri peysu og taka kaffibollann með sér út. Það er sannarlega óþarfi að mygla inni.“ Nánari upplýsingar fást á gardathjonusta.is eða í síma 781 7788. Garðaþjónusta Reykjavíkur býður einnig upp á ókeypis ráðgjöf og ástandsmat vegna drens og frárennslis. 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