Síðhaustið á Íslandi býður upp á sérlega breytilegt veðurfar. Oft þarf að skafa bílrúðurnar á morgnana en þegar líður á daginn getur orðið hlýtt í veðri. Icewear býður upp á hina fullkomnu lausn á þessum áskorunum: fatnaður með íslenskri ullareinangrun sem auðveldar að mæta íslenskum veðursveiflum án þess að vera fyrirferðamikill og íþyngjandi.
„Íslenska ullin hefur varið kindurnar okkar fyrir veðri í meira en þúsund ár. Ullin er tvískipt: mjúka þelið fangar loft og heldur hita, á meðan togið hrindir frá sér raka sem býr til samsetningu sem gerir hana einstaka. Við erum í raun bara að nýta það sem náttúran hefur þegar þróað og gefa því nýtt líf,“ segir Aðalsteinn Pálsson, forstjóri Icewear.
Icewear býður upp á fjölbreytt úrval af fatnaði með íslenskri ullareinangrun. „Útkoman er einangrun sem andar vel, heldur jöfnum hita hvort sem það er blautt eða þurrt og bætir hvorki þyngd né fyrirferð við flíkina. Hún er létt þegar þú ert á ferðinni en hlý um leið og þú stígur út í kuldann,“ bætir Aðalsteinn við.
Í úrvali Icewear af fatnaði með íslenskri ullareinangrun má finna fjölbreyttar yfirhafnir sem mæta mismunandi þörfum íslenskrar veðráttu. Reykjanes-jakkinn er þægilegur, milliþykkur jakki sem andar vel og heldur jöfnum hita, hvort sem ferðinni er heitið í vinnuna, í haustgönguna eða á leikvöllinn. Hann fæst í ýmsum litum fyrir alla fjölskylduna, bæði fullorðna og börn.
Fyrir kaldari daga hentar Kaldakvísl-úlpan sérstaklega vel, en hún er ein vinsælasta úlpa Icewear. Hún er hlý, stílhrein og fæst bæði fyrir konur og karla. Úlpan er einangruð með íslenskri ullarfyllingu og búin FCF DWR vatnsfráhrindandi húð á ytra byrðinu. Hún er með renndum vösum bæði að innan og utan ásamt teygju í faldi til að stilla sniðið eftir þörfum.
Icewear býður einnig upp á fjölbreytt úrval af fylgihlutum með íslenskri ullareinangrun. Þar má nefna Hvítárvatn-vettlingana, en prentað efni í lófa þeirra tryggir gott grip og hagnýt ól á úlnlið gerir það auðvelt að smeygja sér í og úr þeim fyrir allar athafnir vetrarins.
Hina einstöku eiginleika ullarinnar má einmitt finna í Black Sheep-vörulínunni frá Icewear, sem býður upp á léttan og fjölhæfan útivistarfatnað sem nýtist allt árið. Línan hentar íslensku hausti sérstaklega vel þar sem flíkurnar eru í senn léttar, hlýjar og anda vel.
Vörulínan samanstendur af jökkum, buxum og vestum í dömu- og herrasniðum, ásamt stuttbuxum og pilsum í mismunandi lengdum. Flíkurnar eru í boði í tveimur litasamsetningum: annars vegar í klassískum svörtum lit og hins vegar í dökkgrænum og ljósbrúnum tónum.
Black Sheep jakkinn með vösum að framanverðu hefur slegið rækilega í gegn, en vinsældirnar má rekja til þess hversu léttur, stílhreinn og fjölhæfur hann er, ásamt því að veita framúrskarandi hitastýringu og öndun. Til að mæta ólíkum þörfum býður Black Sheep línan einnig upp á fleiri gerðir af jökkum, bæði með og án hettu.
Flíkurnar í línunni eru fyrirferðarlausar og veita mikið hreyfrelsi, sem gerir þær fullkomnar í bæði útivistina og í daglega lífið. Þar sem íslenska ullin aðlagar sig að líkamshita er auðvelt að skreppa á milli staða, sitja í bíl eða strætó og fara inn í verslanir án þess að ofhitna. Um leið og stigið er út í kuldann veitir ullin góða hlýju svo hægt sé að njóta útivistarinnar af fullum krafti.
Black Sheep línan býður einnig upp á fallega og vandaða fylgihluti úr hágæða alpakkaull. Þar á meðal eru Furulundur-vettlingarnir ásamt Furulundur Balaclava, sem hefur slegið í gegn. Alpakkaullin er sérlega mjúk og mild við húðina, sem gerir hana frábæra fyrir þá sem eru með viðkvæma húð. Í línunni má einnig finna hina fjölhæfu Akurgarðar-tösku, sem hentar frábærlega í allar athafnir haustsins. Hún sameinar tímalausa hönnun og mikið notagildi og fæst í svörtum, grænum og hvítum lit.
Í Black Sheep línunni er einnig að finna Látrabjarg, sem eru hágæða peysur úr mjúkri alpakkaull sem ertir ekki viðkvæma húð. Þær fást í mismunandi litum og nokkrum útfærslum, til dæmis í hefðbundnu sniði, sem opnar peysur en einnig með hnepptum kraga.
Icewear leggur ríka áherslu á sjálfbærni, öryggi og gæði. Til marks um þessar kröfur bera allar vörur Icewear með íslenskri ullarfyllingu hina alþjóðlegu OEKO-TEX® STANDARD 100 gæðavottun.
Vottunin er veitt af óháðum þriðja aðila, sem þýðir að hvorki Icewear né framleiðandinn mæla eigin gæði. Þess í stað fá óháðir sérfræðingar flíkurnar í hendurnar og prófa allt niður í minnstu smáatriði gegn meira en 350 skaðlegum efnum. Með þessu er heilsu og öryggi neytandans sett í fyrsta sæti og tryggt að vörurnar séu með öllu lausar við óæskileg efni.
Icewear býður upp á fjölbreyttan fatnað sem heldur hlýju og veita skjól í öllum veðrum. Verslanir Icewear eru um land allt, meðal annars á Akureyri, Ísafirði, Seyðisfirði og í Stykkishólmi, auk fjölmargra verslana á höfuðborgarsvæðinu. Einnig er vefverslunin icewear.is alltaf opin, þar sem hægt er að skoða úrvalið og panta á auðveldan hátt fyrir útivistina í haust og vetur.
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