Lífið

Menningarmýs máluðu bæinn rauðan

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Orri Starrason tónlistarmaður, Jóna Gréta Hilmarsdóttir kvikmyndagerðarkona, Konráð Kárason kvikmyndatökumaður og Sigþór Veigar Magnússon kvikmyndagerðarmaðir voru í fíling í tónlistarmyndbanda-teiti á vegum RIFF.
Orri Starrason tónlistarmaður, Jóna Gréta Hilmarsdóttir kvikmyndagerðarkona, Konráð Kárason kvikmyndatökumaður og Sigþór Veigar Magnússon kvikmyndagerðarmaðir voru í fíling í tónlistarmyndbanda-teiti á vegum RIFF. Ly Hoang

Stemningin náði hæstu hæðum í plötuversluninni Smekkleysu síðastliðið föstudagskvöld þegar kvikmyndahátíðin RIFF stóð fyrir tónlistarmyndbanda-partýi. Kúlturkisur og menningarmýs landsins létu sig ekki vanta.

RIFF hátíðin fer fram dagana 24. september til 4. október og tóku skipuleggjendur smá forskot á sæluna um helgina. 

Tilgangurinn var að fagna íslenskum tónlistarmyndböndum en átta ný slík voru sérstaklega valin úr innsendingum til hátíðarinnar, meðal annars við lög eftir Alösku1867 og Inspector Spacetime.

Einnig voru átta gömul íslensk tónlistarmyndbönd sýnd, til dæmis með GusGus og Hjaltatín. Leikstjórinn Magnús Leifsson setti prógrammið saman og sótti myndböndin meðal annars í geymslur leikstjóra og safn RÚV.

Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: 

Konráð Kárason kvikmyndatökumaður og tónlistarkonan BRYNJA.Ly Hoang

Gestir horfa á myndband við lagið People In The Video með Inspector Spacetime, eftir Nikulás Tuma Hlynsson.Ly Hoang

Alvin Hugi Ragnarsson kvikmyndagerðarmaður (til vinstri) og vinur hans Dima Shamkuts.Ly Hoang

Margt um manninn í Smekkleysu.Ly Hoang

Tónlistarmaðurinn Haukur Páll, Heimir Bjarnason kvikmyndaframleiðandi, Jónas Þórhallson klippari og kærastan hans Hafrún Hákonardóttir.Ly Hoang

Fyrirsætan Jean-Luc Lazoor og leikstjórinn Baldur Stefánsson ásamt góðum vinum.Ly Hoang

Harpa Hjartardóttir kvikmyndagerðarkona.Ly Hoang

Tónlistarmaðurinn Tumi Gonzo og kvikmyndagerðarmaðurinn Ernir Ómarsson.Ly Hoang

Magnús Leifsson leikstjóri og Una Schram tónlistarkona sem stóðu að viðburðinum.Ly Hoang

Tónlist Tónlistarmyndbönd Bíó og sjónvarp RIFF


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.