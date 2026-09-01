Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. september 2026 10:33 Orri Starrason tónlistarmaður, Jóna Gréta Hilmarsdóttir kvikmyndagerðarkona, Konráð Kárason kvikmyndatökumaður og Sigþór Veigar Magnússon kvikmyndagerðarmaðir voru í fíling í tónlistarmyndbanda-teiti á vegum RIFF. Ly Hoang Stemningin náði hæstu hæðum í plötuversluninni Smekkleysu síðastliðið föstudagskvöld þegar kvikmyndahátíðin RIFF stóð fyrir tónlistarmyndbanda-partýi. Kúlturkisur og menningarmýs landsins létu sig ekki vanta. RIFF hátíðin fer fram dagana 24. september til 4. október og tóku skipuleggjendur smá forskot á sæluna um helgina. Tilgangurinn var að fagna íslenskum tónlistarmyndböndum en átta ný slík voru sérstaklega valin úr innsendingum til hátíðarinnar, meðal annars við lög eftir Alösku1867 og Inspector Spacetime. Einnig voru átta gömul íslensk tónlistarmyndbönd sýnd, til dæmis með GusGus og Hjaltatín. Leikstjórinn Magnús Leifsson setti prógrammið saman og sótti myndböndin meðal annars í geymslur leikstjóra og safn RÚV. Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: Konráð Kárason kvikmyndatökumaður og tónlistarkonan BRYNJA.Ly Hoang Gestir horfa á myndband við lagið People In The Video með Inspector Spacetime, eftir Nikulás Tuma Hlynsson.Ly Hoang Alvin Hugi Ragnarsson kvikmyndagerðarmaður (til vinstri) og vinur hans Dima Shamkuts.Ly Hoang Margt um manninn í Smekkleysu.Ly Hoang Tónlistarmaðurinn Haukur Páll, Heimir Bjarnason kvikmyndaframleiðandi, Jónas Þórhallson klippari og kærastan hans Hafrún Hákonardóttir.Ly Hoang Fyrirsætan Jean-Luc Lazoor og leikstjórinn Baldur Stefánsson ásamt góðum vinum.Ly Hoang Harpa Hjartardóttir kvikmyndagerðarkona.Ly Hoang Tónlistarmaðurinn Tumi Gonzo og kvikmyndagerðarmaðurinn Ernir Ómarsson.Ly Hoang Magnús Leifsson leikstjóri og Una Schram tónlistarkona sem stóðu að viðburðinum.Ly Hoang Tónlist Tónlistarmyndbönd Bíó og sjónvarp RIFF Mest lesið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Lífið Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Hvað veistu um... fugla? Lífið Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Lífið Hvers vegna teljum við alla vera að dæma okkur (þegar enginn er að fylgjast með)? Áskorun Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi Lífið Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Lífið Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Lífið Sonurinn fékk nafnið Skógur Lífið Fleiri fréttir Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glænýju hlutverki Áslaug Arna mætti með nýja kærastann Margrét og Ísak Ernir gengu í það heilaga „Hræðilegt að sjá ofbeldið sem ég beitti mig“ Krakkatía vikunnar: Skyr, knörr og rauðbrystingur Myndaveisla úr gleðinni hjá já-fólkinu Myndaveisla af stuðinu hjá Áfram Ísland Kjósendur á lokasprettinum: „Ég bara gleymdi þessu“ Dorrit missti aðgang á forrit Þurfti að halda áfram að vinna þrátt fyrir hættulegt ástand á meðgöngu Dolly skildi eftir sig lag fyrir hundrað ára afmælið Fréttatía vikunnar: Dolly, ESB og malaría Nadía Atla og Arnar Freyr hætt saman Þau sjá um Áramótaskaupið í ár Stórglæsilegt einbýlishús á Arnarnesi til sölu Afmælispartý Bylgjunnar í beinni Hvað kýs fræga fólkið? Sjá meira