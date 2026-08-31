Skipstjórinn Hinrik Hringsson hefur sett á sölu 228 fermetra heilsárshús að Tröllahrauni 8 í Miðengi í Grímsnes- og Grafningshreppi. Húsið samanstendur af alrými, þremur svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, bílskúr og stórum palli með heitum potti og er ásett verð 190 milljónir króna.
Húsið var byggt árið 2012, er steypt og klætt að utan með ítölskum flísum. Í húsinu er gólfhiti, rafmagn og heitt og kalt vatn. Húsið stendur á um eins hektara eignarlóð í lokuðu hverfi með aðgangsstýringu og nýtur óskertrar náttúrusýnar úr stórum gólfsíðum gluggum.
Komið er inn í rúmgott anddyri með flísum á gólfi og fataskápum. Anddyrið tengir saman alrými hússins og svefnálmu. Alrýmið er stórt og bjart, með rúmgóðri stofu, borðstofu og eldhúsi í opnu rými.
Eldhúsið er vel skipulagt, með góðu skápaplássi, vönduðum tækjum og eyju. Í eldhúsinu eru AEG-spanhelluborð, AEG-bakaraofn, ný uppþvottavél frá Siemens og nýr tvöfaldur Samsung-ísskápur.
Þrjú svefnherbergi eru í húsinu: hjónasvíta er í öðrum enda hússins með sérbaðherbergi og sturtu og svo eru tvö önnur svefnherbergi sem henta vel sem barnaherbergi, gestaherbergi eða vinnuherbergi.
Bílskúrinn er um fjörutíu fermetrar að stærð, með flísalögðu gólfi og rafstýrðum hurðaopnara. Aftan við bílskúr er átta fermetra kofi sem er ekki inni í skráðri fermetratölu hússins og nýtist vel fyrir útihúsgögn og annan búnað. Við húsið er stór pallur úr plastefni og á honum er heitur pottur.