Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 1. september 2026 00:03 Fréttaþularnir Telma og Tumi féllust í faðma. Vísir/Viktor Freyr Kvöldfréttir Sýnar voru sendar út í síðasta skipti í kvöld. Viktor Freyr ljósmyndari var á fréttastofugólfinu og fangaði tilfinningarnar. Það féllu tár þegar síðasta útsendingin hófst á öllum stefum fréttanna í þau nærri fjörutíu ár sem kvöldfréttir voru sendar út. Fjöldi fólks var viðstaddur, ekki einungis starfsmenn fréttastofunnar heldur einnig ljósmyndarar, blaðamenn og tökumenn annarra fréttastofa landsins. Stjórnendur fyrirtækisins létu sjá sig. Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri las kvöldfréttirnar en lagði áherslu á að þetta væru ekki endalok fréttastofunnar. „Þannig að við segjum ekki bless. Við segjum takk,“ sagði hann. „Takk fyrir þessi fjörutíu ár í sjónvarpinu. Takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leyfa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.“ Kolbeinn Tumi ritstjóri las síðasta fréttatímann.Vísir/Viktor Freyr Berghildur Erla fréttamaður ræðir við Sigríði Dögg Auðunsdóttur, formann Blaðamannfélagsins, og Alma Ómarsdóttir, fréttamaður Ríkisútvarpsins.Vísir/Viktor Freyr Örvar Hafþórsson framleiðandi sá um útsendingu fréttatímans. Með honum voru Birta Rán Björgvinsdóttir aðstoðarframleiðandi, Elvar Örn sem sá um myndblöndun og Jóhannes K. Kristjánsson hljóðmaður.Vísir/Viktor Freyr Telma Tómasson fréttaþuluru til margra ára klappar að útsendingunni lokinni.Vísir/Viktor Freyr Fylgst grannt með útsendingunni.Vísir/Viktor Freyr Hjalti Freyr Ragnarsson sá um myndavélarnar í stúdíóinu.Vísir/Viktor Freyr Þetta er sjónarhorn sem áhorfendur fá sjaldan að sjá.Vísir/Viktor Freyr Tómas Arnar fréttamaður faðmar hér Telmu Tómasson.Vísir/Viktor Freyr Kvöldfréttir Fjölmiðlar Sýn Mest lesið Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Innlent „Þeir munu hengja mig“ Erlent Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Innlent Bein útsending: Valkyrjurnar halda blaðamannafund Innlent Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Innlent „Stórkostlegur ósigur“ bæði Samfylkingar og Viðreisnar Innlent „Skammist sín og bíti aðeins í sápu“ Innlent Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Innlent Fleiri fréttir „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Dapurlegt að sjá á eftir kvöldfréttum Sýnar Fundur utanríkismálanefndar og ráðherra ræðir stöðu fjölmiðla Niðurskurður hjá Rúv upp á 10 til 15 stöðugildi Trausti nýr starfsmaður þingflokks Miðflokksins Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Ekki sé lýðræðislegt að halda formanni Eflingar í myrkrinu Bandaríkin virði fullvalda ákvörðun þjóðarinnar Kveiktu bál á bílastæði Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Grindavík Ultra strandaði við varnargarðana Sveitarstjórn krefur símafyrirtækin um skýringar eftir alvarlegt vinnuslys Sjá meira