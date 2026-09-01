Innlent

Mynda­syrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fréttaþularnir Telma og Tumi féllust í faðma.
Fréttaþularnir Telma og Tumi féllust í faðma. Vísir/Viktor Freyr

Kvöldfréttir Sýnar voru sendar út í síðasta skipti í kvöld. Viktor Freyr ljósmyndari var á fréttastofugólfinu og fangaði tilfinningarnar.

Það féllu tár þegar síðasta útsendingin hófst á öllum stefum fréttanna í þau nærri fjörutíu ár sem kvöldfréttir voru sendar út.

Fjöldi fólks var viðstaddur, ekki einungis starfsmenn fréttastofunnar heldur einnig ljósmyndarar, blaðamenn og tökumenn annarra fréttastofa landsins. Stjórnendur fyrirtækisins létu sjá sig.

Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri las kvöldfréttirnar en lagði áherslu á að þetta væru ekki endalok fréttastofunnar. 

„Þannig að við segjum ekki bless. Við segjum takk,“ sagði hann.

„Takk fyrir þessi fjörutíu ár í sjónvarpinu. Takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leyfa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.“

Kolbeinn Tumi ritstjóri las síðasta fréttatímann.Vísir/Viktor Freyr
Berghildur Erla fréttamaður ræðir við Sigríði Dögg Auðunsdóttur, formann Blaðamannfélagsins, og Alma Ómarsdóttir, fréttamaður Ríkisútvarpsins.Vísir/Viktor Freyr
Örvar Hafþórsson framleiðandi sá um útsendingu fréttatímans. Með honum voru Birta Rán Björgvinsdóttir aðstoðarframleiðandi, Elvar Örn sem sá um myndblöndun og Jóhannes K. Kristjánsson hljóðmaður.Vísir/Viktor Freyr
Telma Tómasson fréttaþuluru til margra ára klappar að útsendingunni lokinni.Vísir/Viktor Freyr
Fylgst grannt með útsendingunni.Vísir/Viktor Freyr
Hjalti Freyr Ragnarsson sá um myndavélarnar í stúdíóinu.Vísir/Viktor Freyr
Þetta er sjónarhorn sem áhorfendur fá sjaldan að sjá.Vísir/Viktor Freyr
Tómas Arnar fréttamaður faðmar hér Telmu Tómasson.Vísir/Viktor Freyr
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