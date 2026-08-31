Margir, þeirra á meðal Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, sögðu að nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla yrði til þess að reka flein í heilu fjölskyldurnar. Vísir hefur heyrt af nokkrum hjónaböndum sem fóru í gegnum þennan hreinsunareld og tók púlsinn á tveimur þeirra – og ekki er annað að heyra en að samböndin hafi staðið þennan slag af sér.
Líklega er frægasta sambandið, þar sem einstaklingar í samböndum voru öndverðrar skoðunar, þau Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti lýðveldisins og Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú. Meðan Ólafur Ragnar fór mikinn í baráttunni fyrir Nei-inu sagði Dorrit það óðs manns æði að segja ekki já. Og það sem meira er, hún taldi framgöngu Ólafs Ragnars ekki til þess fallna að auka orðstír hans.
Þau eru reyndar að skilja en líklega verður sá skilnaður ekki rakinn til nýafstaðinna kosninga sem skilið hafa eftir sig ólund í brjóstum margs sigurvegarans, svo sem Stefáns Pálssonar borgarfulltrúa sem kvartar undan því á Facebook að hann hafi verið neyddur til að taka höndum saman við fólk sem hann að öðru leyti er innilega ósammála. Stefán fær það reyndar óþvegið í athugasemdakerfinu á Facebook.
En stóðu sambönd þetta álag af sér? Björk Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi og Sveinn Rúnar Hauksson læknir stóðu beggja vegna víglínunnar að þessu sinni.
„Já, svona fór um sjóferð þá, svona gerast hlutirnir,“ sagði Björk en hún var sjálfboðaliði fyrir Já-hreyfinguna meðan Sveinn Rúnar var áberandi á myndum sem birtust af kosningavöku Nei-manna sem haldin var í Kolaportinu.
Var ískuldi við eldhúsborðið?
„Nei,“ segir Björk og hlær. Hún útskýrir að þau eigi sér langa sögu af því að vera hvort á sínum staðnum í pólitíkinni.
„Í vor var hann í framboði fyrir vinstrið og ég að stýra framboði fyrir Samfylkinguna. Við erum orðin vön þessu og látum þetta hvorki hafa áhrif í rúminu né við eldhúsborðið.“
Björk segir að hún hafi verið spurð hvort hún hefði ekki haft einhver ráð til að koma í veg fyrir að hann færi á kjörstað en hún segir að forsenda góðs sambands sé að sleppa takinu af makanum.
„Ef maður lærir það ekki verður fljótt úti um samböndin,“ segir Björk en þau Sveinn hafa verið saman í tæp fjörutíu ár.
„Þetta hefði ekki gengið svona ef við hefðum ekki látið hvort annað í friði, við erum bæði svo plássfrek í lífinu. Nei, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fór ekki illa með hjónabandið. Ég held að hann sé mér alveg sammála um það.“
Björk segir svo frá að eitt sinn hafi Sveinn verið að fara að halda ræðu hjá Vinstrinu, Vg og ungum sósíalistum.
„Þetta var unga róttæka vinstri liðið. Hann var að skrifa ræðu og las fyrir mig. Ég skil hans sjónarmið út frá ákveðnum utanríkismálum þótt ég sé ekki sammála þeim. Ég gaf honum góð ráð varðandi sína ræðu.“
En hann hefur ekkert verið að núa þér niðurstöðunni um nasir?
„Nei, ekki beint. En hann upplifir sig sem sigurvegara í dag, ég finn það alveg. Að honum líður vel með að hafa sigrað. Hann er aðeins að leyfa mér að finna það að hann sé í sigurliðinu. En við erum fullorðið fólk og virðum hvort annað.“
Svo virðist vera sem hjónabandið lifi þennan slag af og vel svo. Annað samband er svo þeirra Tómasar Þórs Þórðarsonar, starfsmanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins en hann tók virkan þátt í baráttunni, og Sunnu Kristínar Hilmarsdóttur sem er verkefnastjóri í atvinnuvegaráðuneytinu.
„Nei, hann var bara mjög skilningsríkur í gær. Ég verð að segja það. Hann var ekkert mjög mikið að monta sig. Ég var í miklu tilfinningalegu uppnámi í gær og hann sýndi mér skilning,“ segir Sunna spurð hvort Tómas hafi ekki verið óþolandi eftir kosningarnar.
„Ég var í slæmu skapi í gær, en nú er nýr dagur og lífið heldur áfram. Hann var að taka þátt í kosningabaráttunni, ég er embættismaður, óbreyttur borgari sem kaus. Og var ekki að tala máli neins, viðbrigði fyrir mig.“
Tómas segist ekki vilja hafa það á sakaskránni að hafa ekki tekið tillit til sinna nánustu, þótt það hafi oft kostað það að hann hafi mátt bíta í tungu sína.
„Þegar stórt er spurt? Nei, nei, ég held að við stöndum sterkari fótum en svo en það má náttúrlega ekki gleyma að við vorum í stærri baráttu en þetta og ESB verður smátt í samanburðinum,“ segir Tómas og vísar til veikinda Sunnu Kristínar sem var í erfiðri krabbameinsmeðferð fyrir skömmu.
En að þessu sögðu þá viðurkennir Tómas að þau hafi sjaldan rifist eins mikið.
„Við rífumst aldrei og Sunna setti skýrar reglur í apríl um að þetta yrði ekkert rætt okkar á milli. Það er ekki hægt að ræða þetta nema desebil hækki. Við þetta stóð ég en í ágúst var hún alltaf að setja þetta á dagskrá, bara svona upp úr þurru og þá svaraði ég. Þá fór rómurinn að hækka sem ekki hefur gerst í okkar sambandi. En það er alfarið henni að kenna. Þetta var alltaf hún sem var að brjóta eigin reglur.“
Tómas segir að þá hafi hann svarað, hann megi til og Sunna sé heiðarleg, það sé einn af hennar kostum, hún hafi gengist við því að hafa gaman af að rökræða hlutina.
„Ég var guðslifandi feginn því þegar þessu var lokið. Hún náttúrlega er ekki bara í Viðreisn heldur er að vinna fyrir Viðreisnarráðuneyti og hefur verið Evrópusinni svo lengi.“
Tómas og Sunna eiga tíu ára sambandsafmæli eftir tvo mánuði og 12. október 2024 gengu þau í hjónaband. Tómas segist hafa verið hálfmóðgaður þegar hann heyrði fólk gera grín að ummælum Guðrúnar um að þessar kosningar yrðu til að reka flein í heilu fjölskyldurnar.
„Ég var bara móðgaður þegar fólk var að gera grín að Guðrúnu minni þegar hún sagði þetta, ég þekki þetta á eigin skinni frá því þetta var sett á dagskrá. En, nei, ég held áfram að vera stilltur í kringum vini og fjölskyldu. Það mun enginn hafa það á mér að ég hafi verið til vandræða. Menn hafa reynt að pota en ég hef staðið við það og hef verið hvers manns hugljúfi. Þó að kannski Egill Helgason og fleiri á Facebook hugsi manni þegjandi þörfina.“