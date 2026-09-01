Lífið

Candace Owens hitti fjand­mann Blake Lively í Kefla­vík

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Ótrúleg tilviljun.
Ótrúleg tilviljun.

Ótrúleg tilviljun varð til þess að bandaríski aktívistinn Candace Owens hitti bandaríska leikarann Justin Baldoni á Keflavíkurflugvelli síðasta föstudag. Owens hefur verið einn ötulasti stuðningsmaður leikarans í deilum hans við leikkonuna Blake Lively.

Baldoni virðist hafa notið lífsins á Íslandi undanfarnar vikur ef marka má samfélagsmiðilinn Instagram og meðal annars litið almyrkvann augum. Baldoni og Lively náðu sáttum í maí síðastliðnum eftir árslangar deilur í dómstólum og fjölmiðlum eftir samstarf þeirra við tökur á kvikmyndinni It Ends With Us árið 2024. Lively höfðaði mál á hendur Baldoni og sakaði hann um kynferðislega áreitni við tökur en Baldoni neitaði sök.

Owens hefur eins og áður segir verið hans ötulasti stuðningsmaður og klappaði sér duglega á bakið á samfélagsmiðlum þegar ljóst var hverjar yrðu málalyktir í maí. Hún var dugleg að birta allskonar efni í tengslum við deilurnar og hjólaði reglulega í Lively og vinkonu hennar söngkonuna Taylor Swift. 

Owens var áður samskiptastjóri samtakanna Turning Point USA sem hafa það að markmiði að virkja ungt íhaldssamt fólk í bandarískum háskólum. Þá ganga sumir svo langt að kalla hana samsæriskenningasmið, að því er segir á samfélagsmiðlum.

Owens birti mynd af sér með Baldoni á samfélagsmiðlum síðastliðinn föstudag en myndin var tekin á Keflavíkurflugvelli. 

„Það voru um það bil einn á móti 100 milljónum á að ég rækist á Justin Baldoni á flugvelli á Íslandi á föstudagseftirmiðdegi. Alveg ótrúlegt.“

Hollywood Íslandsvinir Deilur Justin Baldoni og Blake Lively


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