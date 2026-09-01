Ótrúleg tilviljun varð til þess að bandaríski aktívistinn Candace Owens hitti bandaríska leikarann Justin Baldoni á Keflavíkurflugvelli síðasta föstudag. Owens hefur verið einn ötulasti stuðningsmaður leikarans í deilum hans við leikkonuna Blake Lively.
Baldoni virðist hafa notið lífsins á Íslandi undanfarnar vikur ef marka má samfélagsmiðilinn Instagram og meðal annars litið almyrkvann augum. Baldoni og Lively náðu sáttum í maí síðastliðnum eftir árslangar deilur í dómstólum og fjölmiðlum eftir samstarf þeirra við tökur á kvikmyndinni It Ends With Us árið 2024. Lively höfðaði mál á hendur Baldoni og sakaði hann um kynferðislega áreitni við tökur en Baldoni neitaði sök.
Owens hefur eins og áður segir verið hans ötulasti stuðningsmaður og klappaði sér duglega á bakið á samfélagsmiðlum þegar ljóst var hverjar yrðu málalyktir í maí. Hún var dugleg að birta allskonar efni í tengslum við deilurnar og hjólaði reglulega í Lively og vinkonu hennar söngkonuna Taylor Swift.
Owens var áður samskiptastjóri samtakanna Turning Point USA sem hafa það að markmiði að virkja ungt íhaldssamt fólk í bandarískum háskólum. Þá ganga sumir svo langt að kalla hana samsæriskenningasmið, að því er segir á samfélagsmiðlum.
Everybody please congratulate me on Blake Lively’s psycho claims about Justin Baldoni being dismissed. We worked really hard on that one. In the end, truth wins. 🙌— Candace Owens (@RealCandaceO) April 2, 2026
Everybody please congratulate me on Blake Lively’s psycho claims about Justin Baldoni being dismissed. We worked really hard on that one. In the end, truth wins. 🙌
Owens birti mynd af sér með Baldoni á samfélagsmiðlum síðastliðinn föstudag en myndin var tekin á Keflavíkurflugvelli.
„Það voru um það bil einn á móti 100 milljónum á að ég rækist á Justin Baldoni á flugvelli á Íslandi á föstudagseftirmiðdegi. Alveg ótrúlegt.“
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