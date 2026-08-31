Lífið

Stjörnulífið: Sjö ár af stans­lausri ást

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sunneva Einarsdóttir og Benedikt Bjarnason, fyrir miðju, fögnuðu sjö ára sambandsafmæli í liðinni viku.
Sunneva Einarsdóttir og Benedikt Bjarnason, fyrir miðju, fögnuðu sjö ára sambandsafmæli í liðinni viku. Instagram

September mánuður er að ganga í garð og haustið tekur mjúklega á móti okkur. Stjörnur landsins tóku síðsumarsólinni fagnandi á síðustu dögum og njóta lífsins sem aldrei fyrr. 

Helgin var sannarlega viðburðarík þar sem landsmenn flykktust að á kjörstaði og skemmtu sér mis vel fram eftir nóttu á kosningavökum. Sumir áhrifavaldar tóku opinbera afstöðu en aðrir hvöttu landsmenn einfaldlega til að nýta kosningarétt sinn. 

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Elegant Patrekur

Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime er búinn að stýra þáttum tengdum ESB síðastliðnar vikur á RÚV með glæsibrag þar sem hann er óhræddur við að viðurkenna það sem hann ekki skilur og spyrja. Hann klæddist sínu fínasta pússi í stúdíóið á laugardagskvöld, stílhreinum en skemmtilegum dökkbláum jakka við pallíettupils og svarta hæla.

Mætti með Ungfrú Ísland borðann

Sigga Ózk var kjörin Ungfrú Ísland 2026 fyrr á árinu og mætti með sigurborðann í kjörklefann. Dorrit skrifaði líflega athugasemd undir myndina með ýmsum hjörtum, íslenska fánanum og flottum hundi.

Elísabet Gunnars alltaf smart

Athafnakonan Elísabet Gunnars klæddist smart matrósarjakka við hvítt heklað vesti á kjördag og hvatti fólk til að kjósa.

Sjö ár af ást

Sunneva Einarsdóttir, hlaðvarpsstýra og tekjuhæsti áhrifavaldur landsins, og hennar heittelskaði Benedikt Bjarnason tölvunarfræðingur fögnuðu sjö ár af ást í síðustu viku. Þau trúlofuðu sig í Mexíkó í apríl 2025 og ástin heldur áfram að blómstra hjá þeim.

Stutthærð og svöl

Fyrirsætan Alísa Svansdóttir vinnur með tískuhúsum víða um Evrópu og er að gera það gott í tískubransanum. Hún var að klippa hárið stutt og er einstaklega svöl. 

Viltu hreyfa þig með Birtu?

Fegurðardrottningin og fyrirsætan Birta Abiba birti sveittar skvísumyndir sem ljósmyndarinn Megan Taylor tók af henni á Instagram. Undir skrifar hún „Viltu ræktar-félaga?“.

Skvísa í Suður-Frakklandi

Ásgerður Diljá markaðsstjóri Aurum fór í alvöru skvísuferð til Suður-Frakklands og gerði sér glaðan dag á veitingastaðnum La Guérite í Cannes. 

Fröken Reykjavík

Áhrifavaldurinn og athafnakonan Sofia Elsie Nielsen spókaði sig um miðbæ Reykjavíkur í sumarlegum klænaði.

Pucci Pæja

Lögmaðurinn Diljá Helgadóttir var í mjög svo elegant fríi á Ítalíu og rokkaði bleikan kjól frá tískuhúsinu Pucci en merkið er sömuleiðis í miklu uppáhaldi hjá Sunnevu Einars. 

Alltaf í kjólum af mömmu

Tölvunarfræðingurinn Hafdís Sól er alltaf í kjólum af mömmu sinni og klæddist slíkum fyrir partýkvöld í Reykjavík í síðustu viku.

Partýkjóll Katrínar Tönju

Íþróttaparið Katrín Tanja og Brook Laich giftu sig með pomp og prakt fyrr í ágúst og tímaritið People fjallaði ítarlega um brúðkaupið. Katrín valdi tískuhúsið Woná Concept fyrir bæði brúðarkjólinn og partýkjólinn.

Aftur til London

Leikkonan Brynja Kúla er mætt aftur til London eftir langa fjarveru.

Barcelona-sólin

Athafnakonan Lína Birgitta Sigurðardóttir sólaði sig við sundlaug í Barcelona um helgina.

Unnur Borg ræddi nýja tímaritið

Nýstirnið Unnur Borg hitti þær Sunnevu Einars og Birtu Líf í spjall fyrir hlaðvarpið Teboðið og ræddi um tímarit sem hún er að gefa út, UB Exclusive. 

Gylltur Óttar

Tónlistarmaðurinn, leikarinn og fyrrum stjórnmálamaðurinn Óttar Proppé glitraði í kirkju um helgina klæddur gulli frá toppi til táar.

34 ára

Tónlistarmaðurinn Logi Pedro fagnaði 34 ára afmæli sínu um helgina eftir erfitt ár. Hann missti föður sinn fyrr á árinu og segir hann sorgina koma í bylgjum en sú bylgja mætti honum á afmælisdaginn. 

„En það er góð áminning fyrir þeirri djúpu ást sem ég ber gagnvart fallegu fjölskyldu minni og vinum, fyrir því að fá að skapa, byggja eitthvað upp, fyrir þau forréttindi að fá að gera það sem ég geri og ekki taka einni mínútu sem sjálfsögðum hlut,“ skrifar Logi á Instagram.

Fyrirsæta á Ibiza

Fyrirsætan Helena Davíðsdóttir er búsett í Barcelona og skellti sér til Ibiza með afmælis-vinkonu sinni um helgina.

Stefnumót á Ömmu Don

Áhrifavaldurinn Selma Soffía skellti sér á verðlaunabarinn Ömmu Don um helgina en hún segir að þetta sé hennar uppáhalds staður.

Stjörnulífið


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