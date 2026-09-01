Leik- og söngkonan Lea Michele fagnaði 40 ára afmæli sínu á Íslandi. Michele birti mynd á Instagram-síðu sinni í gær með kampavínsflösku og glas í Bláa lóninu.
Starfsmenn Bláa lónsins skrifa við myndina að þau séu glöð að hafa fengið að vera partur af fögnuðinum. Lea á afmæli þann 29. ágúst og er frá New York í Bandaríkjunum. Michele er gift Zandy Reich og á með honum tvö börn.
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A post shared by Lea Michele (@leamichele)
Lea, sem varð heimsfræg á einni nóttu þegar hún birtist í hlutverki Rachel Berry í sjónvarpsþáttaröðinni Glee. Eftir að tökum á Glee lauk hefur hún gefið út sólóplötu, Louder, auk þess sem hún talsetti teiknimynd um Dóróteu á leið til Oz. Þá lék hún í síðustu þáttaröð Sons of Anarchy og þáttaröðinni Scream Queens. Frá 2022 hefur hún aðallega leikið á sviði en þá tók hún við hlutverki Fanny Brice í Funny Girl. Síðasta sýning var í september 2023. Í maí í fyrra tók hún svo við hlutverki Florence Vassy í Chess.
Arftaki Beanie Feldstein sem Fanny Brice í Funny Girl á Broadway var kynntur í gær. Leikkonan Lea Michele tekur við hlutverkinu 6. september næstkomandi.
Lea Michele gefur út lag af nýrri plötu sinni sem er tileinkað Cory Monteith, sem lést í fyrra.
Lea Michele, kærasta leikarans Cory Monteith sem lést í júlí á þessu ári úr of stórum skammti, hyggst gefa út plötu.