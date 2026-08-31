Innlent

Þrjú ung­menni létust í bíl­slysinu á Krýsu­víkur­vegi

Kjartan Kjartansson skrifar
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Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins.

Slysið átti sér stað rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Í tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að tilkynning um það hafi borist klukkan 0:19 í nótt.

Ungmennin voru öll í bifreiðinni sem hafnaði utan vegar þegar henni var ekið suður Krýsuvíkurveg.

Frá vettvangi slyssins í morgun.Vísir

Banaslys varð á sömu slóðum árið 2007 þegar bifhjólamaður rann á hjóli sínu út í hraun.

Samgönguslys Hafnarfjörður Lögreglumál

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