Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins.
Slysið átti sér stað rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Í tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að tilkynning um það hafi borist klukkan 0:19 í nótt.
Ungmennin voru öll í bifreiðinni sem hafnaði utan vegar þegar henni var ekið suður Krýsuvíkurveg.
Banaslys varð á sömu slóðum árið 2007 þegar bifhjólamaður rann á hjóli sínu út í hraun.