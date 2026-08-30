Niðurstaða þjóðaratkvæðisins hefur verið til umfjöllunar á evrópskum miðlum í dag. Heilt yfir eru miðlar sammála um helstu deiluatriði kosningabaráttunnar þar sem já-hliðin tali um kjör almennings á meðan nei-hliðin tefli fram fullveldisrökum og sjávarútvegsmálum. Einhverjir miðlar segja að Ísland hafi með þessu „loka dyrunum“ og aðrir segja niðurstöðuna vonbrigði eða jafnvel bakslag fyrir ESB.
Mikið hefur borið á því í umfjöllun erlendra miðla síðustu vikur að ákvörðunin um að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu sé beintengd hótunum Bandaríkjaforseta, Donalds Trump, gagnvart Grænlandi. Niðurstöðurnar hafa því fengið nokkra umfjöllun í dönskum miðlum.
Ríkisútvarp Danmerkur, DR, segir kosningabaráttuna hafa skipt þjóðinni í fylkingar og niðurstöður kosninganna hafi sannað það. Þá er bent á að önnur ríki sambandsins hafi forðast að blanda sér í umræðuna í aðdraganda kosninganna. Fullyrt er í umfjölluninni að um sé að ræða „stórkostlegan ósigur“ bæði Samfylkingarinnar og Viðreisnar.
Jyllands-Posten segir síðan frá því að kosningaþátttaka hafi verið sú hæsta síðan í alþingiskosningum sem haldnar voru í apríl 2009, í kjölfar efnahagshrunsins. Blaðið setur hótanir Trump í garð Grænlendinga í samhengi og minnir lesendur sína á að Ísland sé í raun nær Grænlandi en meginlandi Danmerkur.
Málið hefur einnig kallað á umfjöllun norskra miðla en af öðrum ástæðum. Hefði já-ið haft sigur hér á Íslandi hefði það getað komið til með að hafa áhrif í Noregi þar sem, auk ríkjanna tveggja fyrrnefndu, eru það Liechtenstein og Sviss sem saman skipa hóp EFTA-ríkjanna fjögurra. Var því fyrirséð að samstarfið myndi taka á sig högg ef Ísland gengi úr því með að gerast 28. aðildarríki ESB.
Norska ríkisútvarpið, NRK, hefur haldið úti fréttavakt á síðu sinni. Það segir umræðuna hérlendis hafa skapað djúpan ágreining. Athygli vekur að upprunaleg fyrirsögn fréttar NRK af úrslitum kosninganna talaði um „ESB-dramað“ á Íslandi en henni hefur síðan þá verið breytt.
Hið norska Verdens Gang (VG) segir frá því að nei-hreyfing Noregs gleðjist yfir niðurstöðunni og hafi óskað Íslendingum til hamingju með niðurstöðuna. Leiðtogi já-hreyfingarinnar sagði aftur á móti í skriflegu svari til miðilsins að niðurstaðan á Íslandi ætti ekki að hafa þýðingu í Noregi. Ekki sé rétt að vekja til umræðu um málið sem stendur þar sem fráfall Haraldar V. Noregskonungs eigi nú hug þjóðarinnar allan. Haraldur lést á föstudagsmorgun 89 ára að aldri.
Hið franska Le Monde segir frá því að það hafi verið klukkan 3:15 í nótt sem nei-ið hafi tekið yfir og staðan ekki breyst frá því. Blaðið eignar Sjálfstæðisflokknum og áhrifum sjávarútvegsins hérlendis sigurinn og segir að niðurstöðurnar komi upp um skoðanaágreining milli Reykjavíkurkjördæmanna tveggja og hinna fjögurra. Blaðið hafði fyrr í vikunni gert herleysi landsins að umfjöllunarefni og hvernig Ísland reiði sig á Nató þegar komi að vörnum.
Hið spænska El País talar um að Ísland hafi lokað dyrunum að frekari samþættingu við Evrópu. Helstu málefni kosningabaráttunnar hafi verið kjör almennings, fullveldi og sjávarútvegsmál. Blaðið talar um brostnar vonir fyrir sambandið sem hafi séð fram á að bæta við ríki sem bæði veitti meiri aðgang að norðurslóðum og hefði sterka efnahagslega stöðu.
Meirihluti Íslendinga neitar að svo mikið sem setjast við samningaborðið í Brussel, segir El País. Þá dregur blaðið fram þá staðreynd að þrátt fyrir vilyrði Costas Kadis sjávarútvegsstjóra ESB og Mörtu Kos stækkunarstjóra um „sveigjanleika“ í sjávarútvegsmálum hafi íslenskur almenningur valið að halda einn yfirráðum yfir efnahagslögsögu landsins.
Breska ríkisútvarpið, BBC, segir að ríkisstjórn Íslands hafi blásið til kosninganna vegna spennu í alþjóðamálum, þar á meðal vegna hótana Bandaríkjaforseta, Donalds Trump, gagnvart Grænlandi. BBC segir efnahagsmál hafa verið í forgrunni umræðunnar en merkja megi þó áhyggjur hérlendis af auknum umsvifum Rússa.
Sænska ríkisútvarpið, SVT, talar einnig um að Ísland sé með þessu að loka dyrunum að aðild. Í frétt þar sem staðan er greind er talað um bakslag fyrir Brussel þar sem steinn hafi verið lagður í götu stækkunaráforma sambandsins.