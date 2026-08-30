Búið er að telja öll atkvæði í Suðurkjördæmi. Alls sögðu 39,5 prósent kjósenda já en 60,5 prósent nei.
Samkvæmt lokatölum voru alls 13.473 sem sögðu já eða 39,5 prósent af greiddum atkvæðum en 20.597 sögðu nei eða 60,5 prósent. Auðir seðlar voru 129 og ógildir 106.
Alls voru 42.136 á kjörskrá og talin atkvæði voru 34.305 sem gerir 81,4 prósenta kjörsókn.
Eftir að aðrar tölur bárust úr Suðurkjördæmi og Norðausturkjördæmi upp úr klukkan þrjú í nótt komst „nei-ið“ yfir á landsvísu. Eftir aðrar tölur í Suðurkjördæmi var „nei-ið“ með rúmt 21 prósenta forskot í kjördæminu.