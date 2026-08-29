Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins voru að vonum ánægð með fyrstu tölur úr Suðurkjördæmi. Skiptingin var þar 60% á móti 40% neiurum í vil.
„Mér líst gríðarlega vel á þessar tölur og það er alveg ljóst að Suðurkjördæmi bregst aldrei,“ sagði Guðrún Hafsteinsdóttir þegar hún var innt eftir viðbrögðum.
Bæði hún og Sigmundur brostu út að eyrum.
„Ég var að búast við góðum tölum úr Suðurkjördæmi og ég ætla að vona að Suðurkjördæmi sé að leggja línurnar fyrir nóttina. Ég bind miklar vonir við það,“ sagði hún.
Sigmundur gat varla hamið sig úr gleði.
„Það er auðvitað frábært að sjá þetta. Þetta gefur rosalega góðar vísbendingar. Við vitum ekki alveg úr hvaða hlutum kjördæmisins þetta er en miðað við kannanir er þetta góð og traustvekjandi byrjun. Ég hlakka til næturinnar,“ sagði hann.
„Þetta er búið að hvíla þungt á mér ég skal alveg viðurkenna það. Ég er mjög kátur að sjá þessar tölur.“