Framsóknarkonurnar Lilja Alfreðsdóttir og Magnea Gná Jóhannsdóttir sammælast um það að kosningabaráttan hafi farið vel fram og allt bendi til þess að ungt fólk hafi sagt nei í dag.
Bjarki Sigurðsson fréttamaður er staddur í kosningarpartíi nei-liða í Kolaportinu og ræddi við þær Lilju og Magneu Gná.
„Þetta er æsispennandi, það gefur auga leið. Það er alveg augljóst að við verðum ekki komin með niðurstöður alveg strax þannig ég segi bara: Nóttin er ung. Fæst orð, minnst ábyrgð,“ sagði Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins.
Hún sé afar stolt af sínu fólki sem hafi háð heiðarlega kosningabaráttu.
„Ég er bara rosalega stolt af mínu fólki. Það hefur háð heiðarlega og góða baráttu og við bara spyrjum að leikslokum.“
Aðalatriði sé að unnið sé málefnalega úr niðurstöðum næturinnar.
„Það kemur morgundagur eftir þennan dag og við þurfum að vinna úr öllu, málefnalega, faglega og alltaf hafa hagsmuni Íslands að leiðarljósi,“ sagði formaðurinn.
Er Framsóknarflokkurinn tilbúinn að vinna með hvaða niðurstöðu sem kemur?
„Það er alveg ljóst að það þarf að vinna með niðurstöðuna hvort sem hún verður já eða nei. Ef nei-ið sigrar er mjög mikilvægt að bera virðingu fyrir viðhorfum þeirra sem kusu já.
Það er augljóst að þjóðin er klofin í tvær tiltölulega jafn stórar fylkingar. Hún er líka klofin í landsbyggð og höfuðborgarsvæðið,“ sagði Lilja Alfreðsdóttir.
Magnea Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins, er sammála Lilju um að kosningabaráttan hafi farið vel.
„Við höfum náð að virkja ungt fólk alls staðar á landinu með alls konar pólitískar skoðanir. Allt frá vinstri til hægri og á miðjunni. Það hefur gengið rosa vel.
Magnea og Lilja segja báðar að ljóst sé að unga fólkið hafi sagt nei í dag.
„Við sjáum það í könnunum að unga fólkið vill ekki ganga í Evrópusambandið. Sextíu prósent, samkvæmt nýjustu könnunum, vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Þannig það er alveg skýrt að unga fólkið segir nei,“ sagði Magnea.
„Hugsið ykkur það, þau byrja í svona 35 prósentum. Síðustu kannanir benda til að unga fólkið sé ekki hrifið af þessu og kaus nei,“ sagði Lilja.