Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga segir sóðaskapinn sem mætti honum í Kjarnaskógi í morgun yfirgengilegan. Dósir lágu um alla jörð og æla á skiptiborði ætluðu ungabörnum.
Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga, tók eftir umgengninni þegar hann réðst í síðasta garðslátt sumarsins í skóginum.
„Það eru forréttindi að vera í sjálfboðavinnu á laugardagsmorgni. Ég fékk til dæmis að byrja daginn á því að þrífa ælu af skiptiborðinu, þar sem skipt er á ungabörnum seinnipartinn. Þannig ég er mjög glaður í hjarta. Þið sem skilduð allt þetta rusl eftir í Kjarnaskógi í nótt, megi það vera ykkur til ævarandi skammar og komið aldrei hingað aftur,“ segir Ingólfur í myndskeiðinu sem hann birti á Facebook síðu Skógræktarfélags Eyfirðinga.
Rúv fjallaði fyrst um málið en Ingólfur segir í samtali við fréttastofu Vísis að svona umgengni sjáist ekki oft á svæðinu en það gerist um það bil einu sinni á ári.
„Þetta er pínu árvisst og tilheyrir skólabyrjun.“
Hann segir að fjölmennt partí hafi verið á svæðinu og að ruslafötur sem sannarlega séu á svæðinu hafi ekki verið ofarlega í huga gesta.
„Það voru svona tíu dósir í fötunni en fimmtíu lagðar snyrtilega á jörðina.“
Ingólfur segir að það sem fari mest í taugarnar á starfsfólki skógræktarfélagsins sé það rusl sem vegfarendur um Kjarnaveg henda út um bílrúðuna og nefnir hann í því samhengi dósir, hamborgarbréf, ísbox, rafrettur og nikótínpúða.
Hann vonar að málið veki menn til umhugsunar. Hann byrsti sig annað hvert ár og þegar það gerist taki foreldrar eftir umgengninni og ræði við börn sín.
„Ég er bara fúll, nenni ekki að þrífa ælur.“