Nadía Atla og Arnar Freyr hætt saman

Nadía Atladóttir, knattspyrnukona hjá Val, og Arnar Freyr Ársælsson, markaðsstjóri Core og fyrrverandi handboltamaður, eru hætt saman og hafa sett á sölu einbýlishús sitt að Virkisási 17 í Hafnarfirði. Heimildir Vísis herma að slitnað hafi upp úr sambandinu í vor.
Nadía og Arnar kynntust fyrst fyrir tíu árum síðan þegar þau voru bæði að æfa í FH, hún í fótbolta og hann í handbolta, og hófu í kjölfarið samband. Þau eiga saman einn son sem fæddist árið 2022.
Þau seldu í fyrra parhús í Þrastarási í Hafnarfirði og keyptu síðan síðasta sumar nýbyggt einbýlishús að Virkisás 17 í Áslandi, ekki langt frá gamla heimilinu, á 149 milljónir króna. Nú þegar slitnað hefur upp úr sambandinu hafa þau sett 214 fermetra einbýlishúsið á sölu og óska eftir tilboði í það.
Húsið er staðsteypt, einangrað og klætt að utan með álklæðningu, steinsteyptir veggir umlykja eignina og er jafnframt stór verönd umhverfis húsið þar sem er gert ráð fyrir bæði heitum og köldum potti.
Að innan skiptist húsið í forstofu, alrými með mikilli lofthæð þar sem sameinast stofa, borðstofa og eldhús með stórri eyju, sjónvarpshol, svefnherbergisálmu með tveimur barnaherbergjum og baðherbergi og hjónasvítu með fataherbergi og sérbaðherbergi.
Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og hér að neðan eru nokkrar myndir:
Knattspyrnukonan Nadía Atladóttir og kærastinn hennar, Arnar Freyr Ársælsson markaðsstjóri Core, hafa sett parhús sitt við Þrastarás í Hafnarfirði á sölu. Húsið var byggt árið 2003 en hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum. Ásett verð er 145,9 milljónir króna.