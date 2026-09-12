Fyrsti þáttur Hvað er að frétta? fór í loftið á Vísi í gær og hefur þegar vakið nokkra athygli fyrir efnistök og umgjörð. Hægt er að berja fyrsta þáttinn augum hér fyrir neðan.
Um skemmti- og fréttaskýringarþátt er að ræða þar sem þáttastjórnandi fer yfir helstu fréttamál og umfjöllunarefni sem brenna á fólki í hverri viku. Fjallað er um stóru málin á léttu nótunum og á mannamáli. Herbert mætir á svæðið eftir um fjórtán mínútur af þættinum.
Þáttastjórnun verður í höndum Tómasar Arnar Þorlákssonar og Elísabetar Ingu Sigurðardóttur sem stefna á að fræða og kæta landsmenn um hin ýmsu mál. Í byrjun hvers þáttar verður stiklað á stóru og farið yfir það kómíska úr fréttum vikunnar. Fyrir miðbik þáttar er klippt innslag þar sem skemmtilegar klippur eru settar saman á nýstárlegan máta.
Í lok hvers þáttar verður farið á dýptina í stórum málum sem setja svip sinn á líðandi stund. Það er gert með það fyrir stafni að útskýra mál sem getur mögulega reynst þvælið að kynna sér. Til að mynda er bókun 35 útskýrð á einfaldan og skemmtilegan máta í fyrsta þættinum.
Bókunin virðist ætla verða að bitbeini á þinginu í vetur og er hún því tekin fyrir. Með greiningu á bókun 35 eru vonir bundnar við að fólk fái skýra mynd af málinu og geti jafnframt myndað sína eigin skoðun.
Ef þú ert með hugmynd að máli sem væri gott að fá skýringu á eða þú myndir vilja sjá tekið fyrir í þættinum geturðu sent okkur skilaboð hér: Sendu okkur fréttaskot hérna. Eða sent póst á tomasat@syn.is.
Í Hvað er að frétta? má gjarnan vænta þess að eitthvað óvænt eða skemmtilegt komi upp á en til að mynda kom söngvarinn Herbert Guðmundsson óvænt fram í fyrsta þættinum með glæsibrag. Lá við að þakið myndi rifna af myndveri fréttastofunnar þegar söngvarinn tók lagið.