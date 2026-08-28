Íslendingar greiða atkvæði um aðildarviðræður við Evrópusambandið á tíma þar sem ESB er í mikilli naflaskoðun vegna breyttrar heimsskipanar. Þetta er mat fréttamanns Politico sem þekkir vel til í ESB, en hann hefur skyggst á bakvið tjöldin í Brussel.
Hvað vægi hefur atkvæðagreiðslan 29. ágúst fyrir sjálft Evrópusambandið?
Sebastian Starcevic, blaðamaður Politico í Evrópu, þekkir vel til í Brussel en hann er gestur í aukaþætti Vísis að Viðræðum. Hann skrifar meðal annars undir dálkinn „Brussels Playbook“ þar sem fjallað er um pólitíkina innan Evrópusambandsins.
Starcevic hefur skyggst á bak við tjöldin og tekið púlsinn á ráðamönnum bæði í Brussel og Reykjavík í kringum atkvæðagreiðsluna. Hann skrifaði meðal annars um það grein í byrjun mánaðar.
Þáttinn má horfa á í spilaranum hér að neðan. Einnig er hann aðgengilegur á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ath. að viðtalið er á ensku.
Starcevic telur að Evrópusambandið sé í eins konar „sjálfsmyndarkrísu“ vegna margumtalaðra væringa í alþjóðamálum. Þar beri ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta í garð bandamannaríkja efst.
En sú krísa þurfi ekki endilega að vera slæm. „Ég held að [ESB] sé að ákveða hvað það vill vera,“ segir Sebastian, „og hversu framarlega það vill standa í heiminum – ekki einu sinni til að standa framar Bandaríkjunum eða Kína, heldur bara til að halda í við þau.“
Evrópumenn eru að sögn Starcevic mjög spenntir að fá okkur, meðal annars vegna þess að Ísland hafi þegar innleitt mikið af Evrópuregluverkinu og að landfræðileg staða landsins sé mikilvæg með tilliti til öryggis- og varnarmála.
Hann nefnir þá einnig að það geti verið stór ábati fyrir ímynd ESB að velmegandi land vilji ganga inn í sambandið.
„Íslandi vegnar þegar vel. Sú staðreynd að Ísland gæti viljað ganga í sambandið, eftir úrslitum atkvæðagreiðslunnar, gæti reynst fjöður í hatt Brussels. Það lætur ESB líklega líða betur með sjálft sig,“ segir hann meðal annars.
Á meðan Trump lýsir sambandinu sem hnignandi og fjarhægri flokkar á Evrópuþingi hafa lagst gegn stækkunaráformum, sem flest snúa að fátækari löndum álfunnar, gætu þeir þurft að éta hattinn sinn ef Ísland, sem yrði líklegast nettógreiðandi, kemur inn í sambandið.
Evrópumenn viti þó að þeir geti ekki gengið að því vísu að Íslendingar vilji ganga inn.
Tveir ungir vinstrimenn tókust á í Vísi að viðræðum um það hvort Ísland ætti að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ungur VG-liði hefur áhyggjur af réttindum verkafólks innan sambandsins en ungur jafnaðarmaður segir ESB hafa gert margt til að tryggja réttindi vinnandi fólks. Þeir segjast þó bera virðingu fyrir sjónarmiðum hvor annars; enginn sé að vinna fjallkonunni nokkurt mein.
Í Vísi að viðræðum tekst ungt fólk sem staðsetur sig hægra megin í stjórnmálum á um það hvort hefja eigi aðildarviðræður að nýju við Evrópusambandið. Ungur viðreisnarmaður segir stöðugleika felast í upptöku evru en ungur sjálfstæðismaður segir það á dýru verði keypt „að missa stjórn á okkar peningamálum“. Nei-sinninn segir að hátt í 99 prósent af því sem felist í aðild að Evrópusambandinu liggi fyrir en já-sinninn telur ljóst að það sé „fullt sem hægt er um að semja“.
„Við sjáum ekki undir hvaða kringumstæðum hægt er að fá ítarlegri sérlausn en Finnar,“ segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamataka, í nýjasta þætti Vísis að viðræðum. Hún telur einu leiðina til þess að íslenskir bændur geti fengið eitthvað fyrir sinn snúð innan Evrópusambandsins sé með undanþágu frá allri landbúnaðarstefnu ESB, sem sé vægast sagt hæpið.