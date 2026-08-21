Vitnisburðir: „Sannleikurinn er lyginni líkastur“

Tíu vitni komu fyrir dómara í aðalmeðferð í Reykholtsmálinu, þar á meðal yfirmaður og vinkonur brotaþola sem fór strax að gruna að eitthvað óeðlilegt hefði átt sér stað. Starfsmenn Símans og Landsbankans eru einnig vitni í málinu en systir Ingunnar skoraðist undan því að svara.
Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti frá 19. apríl til 22. apríl árið 2024. Aðalmeðferðin hófst á mánudag og stendur til að hún verði fram í næstu viku.
Fyrstu tvö vitnin voru tveir starfsmenn Símans sem segjast hafa tekið á móti tveimur ákærðu, Andra Má Mortensen Birgissyni og Ingunni Rut Sigurðardóttur og svo brotaþola í verslun Símans mánudaginn 22. apríl 2024.
Samkvæmt ákærunni á brotaþoli að hafa verið frelsissviptur föstudaginn áður. Að sögn vitnanna var tilgangur heimsóknarinnar að setja upp rafræn skilríki í síma brotaþola. Annað vitnið tók á móti þeim en það seinna sá til þess að búa til rafrænu skilríkin að þeirra sögn.
„Það kemur einstaklingur að mér og sagði að hann væri með stjúppabba sinn,“ segir fyrra vitnið og bætir við að tekið hafi verið fram í samtalinu að stjúpfaðirinn væri veikur.
Starfsmaðurinn hafi því búið til rafræn skilríki, gefið brotaþola blað til að skrifa undir en ekki horft á það hver hafi búið til þau og stimplað inn númerið í síma brotaþola.
„Ég hef þá reglu að horfa á skjáinn minn því að fólki finnst venjulega óþægilegt þegar þú ert að horfa á þau þegar þau eru að gera þetta,“ sagði vitnið.
Hvorugt vitnið tóku eftir einhverjum áverkum á brotaþola.
Karlmaður, sem var yfirmaður brotaþola á þessum tíma og er enn, gaf einnig skýrslu fyrir dómara. Við upphafið bætti hann við að Sigurður Gunnar Ásgeirssson, einn ákærðu og fyrrverandi leigusali brotaþola, og eiginkona hans hefðu áður einnig starfað hjá honum.
Yfirmaðurinn segir að hann hafi fengið SMS-skilaboð úr síma brotaþola á mánudagsmorgni sem hafi verið mjög undarlegt þar sem þeir sendu aldrei slík skilaboð sín á milli. Hann hafði strax einhverjar áhyggjur þar sem að brotaþli hafði þegar sagt honum frá því að Andri Már hefði heimsótt brotaþola vikuna áður og haft í hótunum.
„Á mánudeginum finnst mér þetta mjög skrýtið og ég hélt því við vorum búin að vera hvetja hann vikuna á undan að fara til lögreglunnar og tilkynna þetta með Andra svo það væri skráð,“ segir yfirmaðurinn.
Eftir vinnu á þriðjudeginum hafi hann ásamt konunni sinni því heimsótt heimili brotaþola og þar mætt Sigurði fyrir utan.
„Hann Sigurður var frekar sjúskaður og út úr heiminum. Ég gekk á hann strax og spurði: hvað gerðir þú við [brotaþola]?“
Bíll brotaþola hafi ekki verið í hlaðinu og drasl fyrir utan íbúðina, þar á meðal eldavél, sem alla jafna var ekki. Sigurður hafi neitað öllu og sagst síðast hafa heyrt í brotaþola í sturtu á föstudagskvöldinu.
„Sigurður Gunnar sagðist ekkert kannast við þetta en fer samt afsíðis í símann og mig grunar, eða hvort ég hafi spurt hann ú tí samskipti milli Andra og hans. Ég sagði hversu asanalegt það væri að senda tengdasoninn til að handrukka,“ sagði yfirmaðurinn.
„Ég get ekki fullyrt það en mig minnir ða fyrir þennan atburð að [brotaþoli] hefði minnst á það að Sigurður Gunnar hafi séð á tölvunni hans þar sem bankareikningurinn hans var opinn.“
Eftir þetta allt hafi hann forðast Sigurð eftir allra bestu getu.
Hann, ásamt tveimur vinkonum brotaþola, hafi hafið leit, haft samband við dóttur brotaþola sem er búsett í Möltu og hún staðfest að enginn fjölskyldumeðlimur hefði heyrt í honum frá því á föstudeginum, eitthvað sem væri mjög óvenjulegt.
Báðar vinkonurnar gefa einnig vitnaskýrslu fyrir dómi. Þær lýsa því að þær hafi, á eftir yfirmanninum, farið að heimili Sigurðar og reynt að hafa uppi á brotaþola.
„Ég geng í áttina að gróðurhúsunum og hann gengur fyrir sig og gerir sig stórann. Hann er venjulega glaðhlakkalegur maður,“ segir fyrri vinkonan um Sigurð.
Hún þekki Sigurð og telur að hann hafi hagað sér mjög óeðlilega. Sigurður neitaði að hafa hitt brotaþola og sagðist telja hann að hafa farið heim til Möltu. Vinkonurnar segjast hafa rætt í svolítinn tíma við Sigurð en ekki fengið neitt ítarlega upp úr honum.
Yfirmaðurinn segist hafa haft samband við dóttur brotaþola og síðan við lögregluna.
Seinni vinkonan segir að hún og brotaþoli hafi oft keyrt saman á leið í vinnuna. Brotaþoli hafi síðan haft samband við hana þegar hann var kominn aftur til Íslands eftir allt saman og dvalið þá á Hótel Selfoss.
„Þegar hann hringdi í mig og bða um aðstoð gat hann varla talað. Hann komst ekkert í apótekið að ná í lyfin,“ segir hún.
„Hann var mjög illa farinn og illa á sig kominn, ég ætlaði að vera þarna í stutta stund en var í sólarhring.“
Hún hafi reynt að fá brotaþola til að borða en hann hafi nánast ekkert borðað.
Starfsmaður Landsbankans gaf einnig skýrslu og sagði að Sigurður og Ingunn hefðu komið í útbúi bankan í Reykholti s á mánudeginum eftir helgina og reynt að fá lykilorðið að bankareikningi brotaþola.
Starfsmaðurinn neitaði því hins vegar og sagði að brotaþoli þyrfti að mæta á staðinn, þrátt fyrir að Sigurður hefði sagt hann vera of veikan til að mæta.
Systir Ingunnar var einnig kölluð fyrir dómara en hún neitaði að tjá sig um systur sína og fyrrverandi stjúpföður sem hún hefur rétt á. Því var hún ekki spurð neinnar spurningar.
Þá tók við vitnisburður kunningja Andra og Ingunnar á þessum tíma. Aðspurður hvað hann viti um málið segist hann ekki vita neitt en hafi verið handtekinn vegna þess þegar hann var á leiðinni erlendis.
„Ég kom ekki nálægt þessu neitt. Ég var handtekinn því ég átti að vera stór og sköllóttur,“ sagði vitnið og uppskar smá hlátur í salnum.
„Miðað við það sem þau sögðu við mig á þessum tíma var það einnar sekúndu símtal eða hvað það var. Ég hef verið sofandi eða að koma heim af vakt og skellt á.“
Hann segist hafa þekkt Andra á þessum tíma en þeir hafi ekki talað saman í lengri tíma. Á þeim tíma hafi hann hagað sér líkt og hann væri „karlakarl“.
Kunningjakona Sigurðar Gunnars og eiginkonu hans gefur skýrslu næst en dætur þeirra eru vinkonur og dvöldu hjá vitninu umrædda helgi.
Vitnið rifjar upp samtöl sem hún átti við Sigurð og eiginkonu hans þessa helgi en eiginkona Sigurðar hafði samband við kunningjakonuna á laugardeginum og beðið um að dætur þeirra myndu gista.
Það hafi verið þvert á fyrri áætlanir en sagði eiginkonan að þau væru í vandræðum með leigjandann og þyrftu mögulega að kalla til lögreglunnar. Vitnið segist hafa hvatt þau til að fara lögreglunnar.
Þau hittust síðan öll saman á Selfossi um daginn og hafi þau rætt óþægileg skilaboð sem brotaþoli á að hafa sent á eiginkonu Sigurðar.
„Hann var að senda eitthvað svona góða nótt systir og sefur þú í náttfötum? Hún sagði að hún hefði eytt þessum skilaboðum því henni fannst þau svo óþægileg,“ sagði vitnið.
Einnig tekur hún undir það sem hún sagði í skýrslutöku um að hjónin sögðu henni að Andri hefði verði að ræða við brotaþola.
„Þau eru að tala við hann,“ á Sigurður að hafa sagt.
„Hvað á ég að segja, sannleikurinn er lyginni líkastur,“ segir vitnið undir lok vitnisburðarins.
Núverandi maki Péturs Más mætir fyrir dóm til að tala um þessa daga. Hán segir að Pétur hafi komið heim til háns á föstudag og gist þar. Þau hafi bæði vaknað við símhringingu um nóttina og Pétur þá farið.
„Pétur hringir aftur í mig á laugardag og er eitthvað rosalega kvíðinn,“ segir makinn.
Hann hafi komið á heimili háns og gist þar en verið farinn þegar hán vaknaði. Hán játar að Pétur hafi millifært pening og segir það vegna þess að vitnið hafi lánað Pétri pening fyrir sekt.
Kærasta Péturs á þessum tíma kom einnig fyrir dómara og segist ekki muna eftir miklu á þessum tíma.
Hún segir að Pétur hafi reynt að kaupa fyrir hana síma en hún neitað því þar sem hún vildi ekki nýjan síma. Þá muni hún ekki eftir því að Pétur hafi lagt inn á hana pening á þessum tíma.