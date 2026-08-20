Ókeypis skutlur munu aka á milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju á laugardag þegar Menningarnótt Reykjavíkur fer fram. Frá klukkan 22 verður hægt að taka strætó ókeypis frá Sólfarinu í öll hverfi Reykjavíkur. Allir vagnar verða notaðir til að koma fólki heim.
Akstur Strætó verður með mjög breyttu sniði á laugardag vegna Menningarnætur. Aukin tíðni verður á flestum leiðum allan daginn og ókeypis skutlur aka milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju auk þess sem breytingar verða á leiðum vegna lokana. Aukin tíðni verður á ferðum Strætó yfir daginn og gildir almennt fargjald í þær.
Ókeypis skutlur aka á vegum Reykjavíkurborgar og Strætó milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju frá klukkan 7 til klukkan 23:15. Nýjung í ár er að skutlurnar koma einnig við á Njarðargötu frá klukkan 7 til 12:00, sem sérstaklega er ætlað að gera fólki kleift að nota skutluna til að fylgjast með Reykjavíkurmaraþoninu. Fólk á bíl er sérstaklega hvatt til þess að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta skutluþjónustuna.
Leiðakerfið verður með talsvert breyttu sniði vegna takmarkana á umferð í miðborginni. Biðstöðvar á Lækjartorgi verða meðal annars óvirkar en endastöð verður á BSÍ yfir daginn og á Skúlagötu eftir klukkan 15:00.
Í tilkynningu frá Strætó kemur fram að viðamesta verkefnið sé við lok Menningarnætur þegar koma þarf öllum gestum heim. Þá verði öllum tiltækum vögnum beint að Sólfarinu við Sæbraut þar sem þeir taka þátt í að flytja þúsundir gesta heim á leið eftir að hátíðarhöldum lýkur.
Klukkan 21:30 hætta allar almennar leiðir akstri og öllum vagnaflota Strætó verður ekið að Sólfarinu við Sæbraut þar sem hann fær það verkefni að skila gestum Menningarnætur til síns heima. Frá klukkan 22:00 til 23:00 verður vögnum ekið í öll hverfi á höfuðborgarsvæðinu endurgjaldslaust. Allir tiltækir vagnar taka þátt í tæmingunni en í tilkynningu segir að gera megi ráð fyrir að 70 til 80 vagnar verði notaðir í það verkefni. Áætlunarferðir á leiðum 50 til Akraness, 51 til Selfoss og 55 til Keflavíkur fara einnig frá biðstöðinni á Skúlagötu kl. 22:40 skv. gjaldskrá.
Eftir klukkan 23 tekur breyttur akstur við, með þeim takmörkunum sem eiga við yfir daginn. Næturstrætó hefur svo akstur klukkan 1:20.
Upplýsingar um akstur Strætó á Menningarnótt má finna í biðskýlum Strætó á degi Menningarnætur og á Strætó.is.
Strætó hvetur alla þá sem geta til að velja almenningssamgöngur, enda besta leiðin til að heimsækja miðborgina, en hvetur farþega jafnframt til að sýna þolinmæði og biðlund þar sem búast má við þétt setnum vögnum allan daginn.