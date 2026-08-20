Forsetahjónin Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason hófu þriggja daga ríkisheimsókn til Eistlands í gær. Gestgjafar þeirra eru forseti Eistlands, Alar Karis, og eiginkona hans, Sirje Karis. Markmið heimsóknarinnar er að styrkja góð tengsl Íslands og Eistlands.
„Tengsl Íslands og Eistlands eiga sér sérstaka sögu og hér finnum við sterkt fyrir vináttu og gagnkvæmri virðingu þjóðanna og einlægu þakklæti þeirra í okkar garð. Fram undan eru dagar samtals um það sem sameinar okkur og skiptir framtíðina máli – frelsi, lýðræði, öryggi, menntun, tækifæri og ógnanir sem felast í nýrri tækni,“ sagði Halla að loknum fundum í gær.
Í tilkynningu forsetaembættisins um heimsóknina kemur fram að Halla og Björn hafi byrjað fyrsta daginn á formlegri móttökuathöfn á Ráðhústorginu í Tallinn.
„Lúðrasveit lék þjóðsöngva beggja landa og í kjölfarið voru opinberar sendinefndir kynntar fyrir forsetum og mökum þeirra. Að því loknu gengu forseti og fylgdarlið að Frelsistorginu en þar var lagður blómsveigur að minnismerki um sjálfstæðisbaráttu,“ segir í tilkynningu forsetaembættisins um heimsóknina.
Eftir það héldu þau í embættisbústað forseta Eistlands þar sem þau skiptust á gjöfum og svo fundaði Halla Tómasdóttir með Alar Karis í um klukkutíma. Að því loknu tóku þau þátt í viðskiptaþingi sem fór fram í tengslum við heimsóknina.
Eftir það sátu forseti, ráðherra og fylgdarlið hádegisverðarfund í boði forsætisráðherra Eistlands, Kristen Michal, í forsætisráðuneytinu. Að loknum hádegisverði var haldið í þinghúsið í Tallinn þar sem þingforsetinn Lauri Hussar tók á móti hópnum. Í kjölfarið átti Hussar, ásamt eistneskum þingmönnum og embættismönnum, fund með forseta og íslensku sendinefndinni.
Um miðbik dagsins tók Björn Skúlason þátt í sérstakri dagskrá ásamt frú Karis og fylgdarliði. Þau héldu fyrst í heimsókn í TFTAK frumkvöðlasetrið þar sem unnið er að nýsköpun í matvælaframleiðslu og líftækni. Þaðan héldu þau í Niguliste-safnið sem er helgað eistneskri sögu, listum og byggingarlist. Safnið er í Kirkju heilags Nikulásar sem er eitt af kennileitum Tallinn. Síðasti viðkomustaður þeirra var Anni Arro Studio, vinnustofa matgæðingsins Anni Arro sem rekið hefur vinsæla veitingastaði og er þekkt fyrir matreiðslubækur- og þætti sína.
Dagskránni lauk svo á hátíðarkvöldverði í boði eistnesku forsetahjónanna í Arvo Pärt-menningarmiðstöðinni í Laulasmaa.
Fram kom í tilkynningu um heimsóknina að annar dagur heimsóknarinnar, fimmtudagurinn 20. ágúst, sé Dagur endurreisnar sjálfstæðis Eistlands. Mun forseti Íslands taka þátt í hátíðarhöldum í tilefni þess að 35 ár eru liðin frá þeim sögulegu tímamótum. Meðal dagskrárliða er fánahylling í Kuberneri-garðinum og heimsókn í sjónvarpsturninn í Tallinn sem varð tákn um baráttu Eistlendinga gegn sovéskum hersveitum. Forsetahjón og fylgdarlið sækja einnig hátíðarfund eistneska þingsins og hóps eftirlifandi stjórnmálamanna sem samþykktu sjálfstæðisyfirlýsinguna árið 1991. Forseti Íslands flytur þar ávarp ásamt formanni hópsins, forseta Eistlands og þingforsetum Eystrasaltslandanna þriggja. Hún mun einnig ávarpa gesti í árvissri móttöku sem Eistlandsforseti býður til í Rósagarðinum við forsetahöllina um kvöldið.
Dagskrá heimsóknarinnar lýkur svo á morgun, föstudaginn 21. ágúst. Um morguninn heimsækja forsetahjón og fylgdarlið menntaskóla sem nýtir nýstárlegar kennsluaðferðir tengdar gervigreind. Einnig verða þau viðstödd hátíðlega athöfn á Íslandstorginu í Tallinn laust eftir hádegi.