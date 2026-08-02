Innlent

Sveitar­stjóri hefur miklar á­hyggjur af á­standi Vestfjarðavegs

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lilja Björg Ágústsdóttir er sveitarstjóri Dalabyggðar.
Lilja Björg Ágústsdóttir er sveitarstjóri Dalabyggðar. Samsett

Vestfjarðarvegur í gegnum Búðardal er einn fjölfarnasti vegur Vesturlands enda keyra flestir veginn sem eiga leið til Vestfjarða. Lilja Björg Ágústsdóttir sveitarstjóri Dalabyggðar segir sveitarstjórn hafa miklar áhyggjur af veginum og ástandi hans.

„Það eru blæðingar í honum, hann er þröngur og mjór á köflum, það vantar slitlag á kafla og það eru mjög djúpar holur víða.“

Sérstaklega sé vegkaflinn slæmur frá Erpsstöðum og að Haukadalsá en að sögn Lilju hefur verið á áætlun hjá Vegagerðinni að bjóða þann kafla út og endurnýja þar slitlag. Það hafi átt að gerast í vor en eigi nú ekki að gerast fyrr en í haust og segir Lilja það mikið áhyggjuefni.

„Þetta mál bara þolir enga bið og hann er bara nánast ófær á köflum og það er búið að taka niður hraðatakmörkun á stóru svæði úr 90 niður í 70 og það er bara hættulegt að keyra hann á 70 þannig að þú þarft að keyra enn hægar en það.“

Lilja segir dæmi um að slys hafi orðið vegna ástandsins og segist hún óttast að þeim muni fjölga.

„Þarna hafa orðið alvarleg slys og vegurinn er það mjór eiginlega bara alla leiðina að það er mjög erfitt að mæta til dæmis flutningabíl, hvað þá ef tveir flutningabílar mætast. Það er bara tímaspursmál hvenær það verður næst alvarlegt slys þarna.“

Dalabyggð sé víðfeðmt sveitarfélag og umferð aukist mikið, bæði vegna tilkomu vegar yfir Arnkötludal og eins vegna þungaflutninga vegna sjókvíaeldis á Vestfjörðum.

„Það eru 70 prósent allra barna í Dalabyggð sem fara með skólabíl í skólann og það er töluvert af fólki sem býr á þessu svæði og þarf að nota þennan veg daglega. Þarna er líka mikil atvinnuuppbygging sem reiðir sig á þennan veg, meðal annars Rjómabúið Erpsstaðir sem fær 30 þúsund gesti í heimsókn á hverju ári, þannig þetta er mjög mikilvægur kafli fyrir sveitarfélagið,“ segir Lilja Björg Ágústsdóttir, sveitarstjóri Dalabyggðar.

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