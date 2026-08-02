Vendingar í Íran og fjölgun öryggismyndavéla í miðborginni Agnar Már Másson skrifar 2. ágúst 2026 11:50 Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir að útlínur að samkomulagi séu í höfn. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum. Meirihluti landsmanna er fylgjandi samfélagsmiðlabanni unglinga samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Sérfræðingur hjá Stafrænni velferð telur að skilgreina þurfi í frumvarpi hvaða þættir miðlanna séu varasamir. Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spár veðurfræðinga, sem höfðu spáð súld fyrir bæði norðan og austan. Ræst hefur að mestu úr þessum spám, meira að segja á Austurlandi, þar sem jafnvel má búast við sól í kvöld. Við ræðum við skipuleggjanda Neistaflugs. Lögregluembætti víða um landið hafa haft í nógu að snúast í nótt. Stórfelld líkamsárás var á Akureyri í nótt og níu voru handteknir þar sem einn var með hníf. Til skoðunar er að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað er með öryggismyndavélum að sögn borgarstjóra. Ráðist verður í nágrannavörsluátak í Reykjavík í kjölfar innbrotahrinu. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 2. ágúst 2026 Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegs Vendingar í Íran og fjölgun öryggismyndavéla í miðborginni Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hiti á bilinu sjö til tuttugu stig Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Níu felldir í Kænugarði Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Sjá meira