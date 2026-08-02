Fréttir

Vendingar í Íran og fjölgun öryggismyndavéla í mið­borginni

Agnar Már Másson skrifar
Bylgjan hádegi

Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir að útlínur að samkomulagi séu í höfn. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum.

Meirihluti landsmanna er fylgjandi samfélagsmiðlabanni unglinga samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Sérfræðingur hjá Stafrænni velferð telur að skilgreina þurfi í frumvarpi hvaða þættir miðlanna séu varasamir.

Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spár veðurfræðinga, sem höfðu spáð súld fyrir bæði norðan og austan. Ræst hefur að mestu úr þessum spám, meira að segja á Austurlandi, þar sem jafnvel má búast við sól í kvöld. Við ræðum við skipuleggjanda Neistaflugs.

Lögregluembætti víða um landið hafa haft í nógu að snúast í nótt. Stórfelld líkamsárás var á Akureyri í nótt og níu voru handteknir þar sem einn var með hníf.

Til skoðunar er að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað er með öryggismyndavélum að sögn borgarstjóra. Ráðist verður í nágrannavörsluátak í Reykjavík í kjölfar innbrotahrinu.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 2. ágúst 2026

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