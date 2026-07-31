Langhelgisgæslan hefur fylgt Bandero, skipi aðgerðarsinna Paul Watson-samtakanna, til Sundahafnar í Reykjavík. Vísir fylgist með gangi mála í beinni útsendingu og í vakt hér að neðan.
Skipstjóri Bandero var handtekinn seint í gærkvöld eftir að hafa ekki virt tilskipanir Landhelgisgæslunnar. Áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 hafði óskað aðstoð Gæslunnar og taldi öryggi sínu ógnað. Freyja hefur fylgt Bandero í átt að landi í nótt og er skipið nú komið í Sundahöfn.
Beina útsendingu má sjá í spilaranum hér að neðan.
Fylgst er með gangi mála í vaktinni að neðan. Þið gætuð þurft að endurhlaða síðunni ef vaktin birtist ekki strax.