Samtökin Heimili og skóli og Reykjavíkurborg munu taka höndum saman og bjóða öllum grunnskólabörnum í Reykjavík upp á aðstoð við heimanám á bókasöfnum í borginni skólaárið 2026-2027. Verkefnið nýtur styrks úr Velferðarsjóði barna.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar en þar segir að samningur hafi verið undirritaður af Hildi Björnsdóttur borgarstjóra, Sigvalda Agli Lárussyni, formanni Heimilis og skóla, og Kára Stefánssyni, stjórnarformanni Velferðarsjóðs barna.
Reykjavíkurborg leggi til húsnæði í útibúum Borgarbókasafnsins í Kringlunni og Borgarbókasafninu í Gerðubergi og sjálfboðaliðar frá Heimili og skóla veiti börnunum og foreldrum þeirra aðstoð og stuðning við heimanámið.
Samstarfsaðilar telji verkefnið mikilvægt framlag til menntunar og velferðar barna í Reykjavík. Markmið verkefnisins sé að auðvelda börnum og fjölskyldum þeirra að takast á við heimanám með auknum stuðningi og aðgengi að aðstoð.
„Markmiðið er fyrst og fremst að stuðla að jöfnum tækifærum barna til náms í Reykjavík og veita þeim aðstoð við heimanám sem á þurfa að halda. Við byrjum á tveimur útibúum Borgarbókasafns í borginni sem eru með góðar strætósamgöngur. Þjónustan stendur öllum grunnskólabörnum í Reykjavík til boða,“ er haft eftir Hildi Björnsdóttur í tilkynningunni.
Verkefnið verði starfrækt skólaárið 2026–2027 og hefjist í september. Vonast sé til að hægt verði að fjölga starfsstöðvum verkefnisins þegar starfsemin hafi fest sig í sessi og reynsla fengist af framkvæmdinni.