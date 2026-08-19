Stýrivaxtahækkun Seðlabankans verður aðalefni kvöldfrétta Sýnar. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti um 0,25 prósentustig í dag og eru þeir nú átta prósent. Ákvörðunin kemur þrátt fyrir vaxandi slaka í þjóðarbúinu, hækkandi atvinnuleysi og veikari einkaneyslu.
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mætir í fréttasett og svarar fyrir viðbrögð ríkisstjórnarinnar. Síðar í fréttatímanum mæta Þorsteinn Víglundsson, formann Samtaka iðnaðarins, og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM, og ræða áhrif vaxtahækkunarinnar á kjarasamninga og vinnumarkaðinn.
Einnig verður rætt við breskan hagfræðing hjá New Economics Foundation sem gagnrýnir ákvörðun peningastefnunefndar og telur háa stýrivexti hafa skaðleg áhrif á íslenskt efnahagslíf.
Þá verður sagt frá flutningabíl sem valt í aðrein frá Reykjanesbraut við Ártúnsbrekku í morgun. Rúmar sjö klukkustundir tók að fjarlægja bílinn af vettvangi og var umferð stýrt um svæðið á meðan.
Við segjum einnig frá kínverskum vélmennaframleiðendum sem eru hvergi af baki dottnir þrátt fyrir innflutningsbann Bandaríkjanna. Þeir segja vélmennamarkaðinn hafa tekið verulega við sér og sjá áfram mikla vaxtarmöguleika.
Í Íslandi í dag heimsækir Vala Matt Ernu Ýr Guðjónsdóttur, sem telur sig eiga ljótasta garð landsins. Garðahönnuðurinn Eva Ósk Guðmundsdóttir kemur með hugmyndir að því hvernig gera megi garðinn fallegan og notalegan allt árið.
Fréttir Sýnar hefjast klukkan 18:30 á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.